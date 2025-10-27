Betelt a pohár a Szpari-szurkolóknál! Nyíltan leírták, mit gondolnak Szabó Istvánról

Nem elég, hogy szombat este az újonc Kazincbarcika ellen vereséget szenvedett a Nyíregyháza Spartacus FC, egy napra rá az idény talán legnagyobb meglepetését produkálta a sereghajtó Zalaegerszeg. A ZTE a Ferencváros otthonából hozta el a három pontot, amivel két helyet is előrébb lépett, a Szpari pedig az NB I. utolsó helyére esett vissza. A borsodiak elleni mérkőzés lefújása után a B-közép nem rejtette véka alá véleményét a csapat teljesítményével kapcsolatban, azóta pedig írásban is üzentek a szurkolók.

A Nyíregyháza Spartacus FC szurkolói kimondták: szerintük nem működik megfelelően a csapat Szabó István irányításával

Fotó: Bozsó Katalin

Varga Kevin meggondolatlan cselekedete(i) miatt korán emberhátrányba került a Szpari a Kazincbarcika ellen és ugyan így is teljesen egyenrangú ellenfele volt a hazai együttes ellenfelének, az újonc Könyves Norbert jól eltalált lövésének köszönhetően elvitte a három pontot.

Szurkolók: „A Nyíregyháza Spartacus FC keretében több lehetőség van"

A csapat eddigi teljesítménye egyértelműen csalódás, ezt pedig Szabó István sem titkolta a mérkőzést követő sajtótájékoztatón.

Nagyon elégedetlen vagyok azzal, hogy az első körben csak kilenc pontot szereztünk, de belülről ismerjük az okokat

– hangzott el a mondat a Nyíregyháza Spartacus FC vezetőedzőjének szájából. Hogy milyen belső okok állhatnak a háttérben, arról csak találgatni lehet, az ugyanakkor biztos, jóval többet várt mindenki a csapattól, különösképpen annak tükrében, hogy mekkora játékosmozgás történt nyáron a keretben.

Úgy tűnik, a drukkereknek - akik egyébként nemcsak a Városi Stadionban, hanem idegenben is rendre példásan buzdították a csapatot - most lett elegük. A Mastiffs 1995 Nyíregyháza szurkolói csoport vasárnap közösségi oldalán arról írt, szeretnék, hogy Szabó István távozzon a nyíregyházi kispadról.

Egyelőre nincs hír arról, hogy a Nyíregyháza Spartacus FC vezetősége leváltaná Szabó Istvánt, ha viszont nem javul rövid időn belül a csapat teljesítménye, meg kell hallania a klubvezetésnek a szurkolók hangját. A csapat az idény (és az NB I. történetének) második vármegyei rangadójára készül, péntek este az újoncként minden várakozást felülmúló Kisvárda Master Good FC otthonába látogat. Igazi presztízsmérkőzés vár tehát mindkét alakulatra és vélhetően sorsdöntő összecsapás lesz ez Szabó István és a Szpari közös történetét illetően.

Videón a Kazincbarcika elleni vereség: