Lelkileg is komolyan megviselte a súlyos sérülés! A Szpari kapusa elárulta, mikor térhet vissza

Rájárt a rúd kapusfrontot nyáron a Nyíregyháza Spartacus FC-re. Az ominózus nap egészen pontos július 9., amikor is előbb délután bejelentette a klub Fejér Béla távozását, alig két órával később pedig a csapat elsőszámú kapusa, Tóth Balázs szenvedett keresztszalag-szakadást a Karcag elleni felkészülési mérkőzésen. Pótlásukra előbb Kovács Dániel (az ő formajavulásáról itt írtunk), majd Kersák Roland érkezett, Tóth pedig természetesen maradt a Szpari kötelékében, július közepén megműtötték, aztán elkezdte a rehabilitációt. Ahogyan arról a drámai hír kapcsán portálunk is részletesen írt, a fiatal hálóőr sérülése a futballisták igazi rémálma, a felépülés általában 7-8 hónapot vesz igénybe.

Tóth Balázs három hónapja sérült meg súlyosan a Nyíregyháza Spartacus FC–Karcag elleni mérkőzésen.

Fotó: KM-archív

Lelkileg és fizikálisan is igen megterhelő időszak várt tehát Tóth Balázsra. Mint akkor mondta, nem akarta elhinni, hogy ennyire súlyosan megsérült, napokig fel sem fogta mi történt vele. A 21 esztendős hálóőrt egy héttel a Karcag elleni meccs után operálták meg, három hétig lábra sem állhatott. Azóta azonban minden tervek szerint haladt.

Még sokat kell várni Tóth Balázs visszatérésére

– Úgy érzem, egész jól haladok, szerencsére nem volt kihagyásom a rehabilitációs programban, nem voltam beteg, így minden eddig tervezett feladatot meg tudtam csinálni – kezdte állapotjelentését megkeresésünkre Tóth Balázs.

– Sokat kerékpározom egy ideje, most pedig már súlyokkal dolgozom, a napokban például képes voltam 80 kg-mal tudtam guggolni, ami egy nagy lépés. Kezd egyre stabilabb lenni a térdem és az izmokat is fokozatosan építjük vissza a combomban, szóval egyelőre minden úgy alakul, ahogyan kell. Hamarosan újra találkozom Majzik Ernő doktor úrral, aki a műtétet végezte, ő a legutóbbi kontrollon azt mondta, ha minden rendben megy, márciusban már pályán lehetek. Ez persze még sok tényezőn múlik, de bízom benne, hogy a jövőben sem hátráltatja semmi a felépülésemet.

Jó úton a Nyíregyháza Spartacus FC

Természetesen nem hagyhattuk ki a kérdést, hogyan látja Tóth Balázs a Nyíregyháza Spartacus FC eddigi szereplését.