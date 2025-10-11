1 órája
Lelkileg is komolyan megviselte a súlyos sérülés! A Szpari kapusa elárulta, mikor térhet vissza
Továbbra is hosszú út áll előtte a teljes felépülésig. Tóth Balázst nagyon várják vissza a Nyíregyháza Spartacus FC szurkolói.
Rájárt a rúd kapusfrontot nyáron a Nyíregyháza Spartacus FC-re. Az ominózus nap egészen pontos július 9., amikor is előbb délután bejelentette a klub Fejér Béla távozását, alig két órával később pedig a csapat elsőszámú kapusa, Tóth Balázs szenvedett keresztszalag-szakadást a Karcag elleni felkészülési mérkőzésen. Pótlásukra előbb Kovács Dániel (az ő formajavulásáról itt írtunk), majd Kersák Roland érkezett, Tóth pedig természetesen maradt a Szpari kötelékében, július közepén megműtötték, aztán elkezdte a rehabilitációt. Ahogyan arról a drámai hír kapcsán portálunk is részletesen írt, a fiatal hálóőr sérülése a futballisták igazi rémálma, a felépülés általában 7-8 hónapot vesz igénybe.
Lelkileg és fizikálisan is igen megterhelő időszak várt tehát Tóth Balázsra. Mint akkor mondta, nem akarta elhinni, hogy ennyire súlyosan megsérült, napokig fel sem fogta mi történt vele. A 21 esztendős hálóőrt egy héttel a Karcag elleni meccs után operálták meg, három hétig lábra sem állhatott. Azóta azonban minden tervek szerint haladt.
Még sokat kell várni Tóth Balázs visszatérésére
– Úgy érzem, egész jól haladok, szerencsére nem volt kihagyásom a rehabilitációs programban, nem voltam beteg, így minden eddig tervezett feladatot meg tudtam csinálni – kezdte állapotjelentését megkeresésünkre Tóth Balázs.
– Sokat kerékpározom egy ideje, most pedig már súlyokkal dolgozom, a napokban például képes voltam 80 kg-mal tudtam guggolni, ami egy nagy lépés. Kezd egyre stabilabb lenni a térdem és az izmokat is fokozatosan építjük vissza a combomban, szóval egyelőre minden úgy alakul, ahogyan kell. Hamarosan újra találkozom Majzik Ernő doktor úrral, aki a műtétet végezte, ő a legutóbbi kontrollon azt mondta, ha minden rendben megy, márciusban már pályán lehetek. Ez persze még sok tényezőn múlik, de bízom benne, hogy a jövőben sem hátráltatja semmi a felépülésemet.
Jó úton a Nyíregyháza Spartacus FC
Természetesen nem hagyhattuk ki a kérdést, hogyan látja Tóth Balázs a Nyíregyháza Spartacus FC eddigi szereplését.
– Szemmel látható volt az elején az összeszokottság hiánya, de ez természetes, hiszen rengeteg helyen változott a keret. Az előző válogatott szünet jókor jött, az azóta eltelt három fordulóban teljesen más arcát mutatta a csapat, jól összeállt a játék, kompaktak voltunk, ez pedig az eredményeken is meglátszott, legutóbb a Zalaegerszeg ellen végre három pontot jelentett. Folytatni kell ezt az utat, mert nagy potenciál van a gárdában.
A Szpari jelenleg az NB I. 9. helyén áll, egy hét múlva az MTK otthonában folytatja szereplését a gárda.
Bombameglepetés Kisvárdán! Ő lett a csapat vezetőedzője
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!