Még ma lehet bejelentés

1 órája

Három fő jelölt van a Szpari kispadjára

Címkék#vezetőedző#Nyíregyháza Spartacus#Szabó István#Márton Gábor#pető tamás#Szpari#Gerliczki Máté#NB I

A Kisvárda Master Good FC ellen már az új tréner ülhet a kispadon. A Nyíregyháza Spartacus FC vezetősége alig több mint fél év után köszönte meg Szabó István munkáját.

Kerecsen József

Tegnap kora este megtörtént, amit már sejteni lehetett. A Nyíregyháza Spartacus FC klubvezetése úgy döntött, hogy a vártnál jóval gyengébb szereplés miatt felbontja Szabó István szerződését. A szurkolók már vasárnap egyértelműen jelezték, hogy változást szeretnének a vezetőedzői pozícióban, miután a csapat a Kazincbarcika elleni hazai pályán elszenvedett vereség után az NB I. utolsó helyére esett vissza. A csapat péntek este már bajnokit játszik, méghozzá a vármegyei rivális Kisvárda Master Good FC otthonában. Úgy tudjuk, a klub már ma bejelentheti az új trénert.

Márton Gábor lehet a Nyíregyháza Spartacus FC új vezetőedzője.
Márton Gábor a legfőbb esélyes a Nyíregyháza Spartacus FC vezetőedzői pozíciójára.
Fotó: Török Attila

Szabó Istvánt április elején, hét fordulóval a tavalyi idény vége előtt nevezték ki a Szpari vezetőedzőjévé. A gárda ezen a hét mérkőzésen 12 pontot gyűjtött, amivel kivívta a bennmaradást az élvonalban, Szabó szerződését pedig júniusban meghosszabbították. Nyáron hatalmas jövés-menés alakult ki a csapat keretében, nagy várakozás előzte meg tehát az új szezont, ám az eredmények nem jöttek. A 11 forduló után szerzett kilenc ponttal az utolsó helyen tanyázik a nyírségi alakulat, korábban pedig már a MOL Magyar Kupa idei küzdelmitől is búcsúzott, miután kikapott a másodosztályú Békéscsabától.

Magyar vezetőedzője lesz a Nyíregyháza Spartacus FC-nek

Az idő mindenképpen sürgeti a Nyíregyháza Spartacus FC vezetőségét, hiszen alig több mint két nap múlva már fontos bajnoki meccs vár a csapatra. A kedd esti közleményben a klub jelezte: megkezdődtek a tárgyalások az új vezetőedző személyéről.

Úgy tudjuk, három fő jelölt van a Szpari kispadjára. A legesélyesebb az a Márton Gábor, aki korábban két ciklusban is volt a Zalagerszeg vezetőedzője, sikeresen tartotta bent a klubot az NB I.-ben, de dolgozott a Videoton csapatánál is. A Blikk még kedden telefonon érte el Mártont, aki azt válaszolta, egyelőre nem keresték őt ajánlattal, ám nagy az esély rá, hogy az 58 éves szakember diplomatikus választ adott a kérdésre. 

A második lehetséges utód Pető Tamás, akit kvázi éppen Szabó István miatt menesztettek tavasszal a Videoton kispadjáról, miután a Szpari legyőzte a székesfehérváriakat. Pető szintén két részletben dolgozott korábbi állomáshelyén, még 2015-ben megbízott vezetőedzőként irányította a gárdát, csapata pedig második helyen végzett a bajnokság végén.

Van még esély egy igazi lokálpatrióta kinevezésére is.

A néhány hete a Kisvárda Master Good FC éléről leváltott Gerliczki Máté színre lépése sem kizárt. A 46 éves szakember játékosként a Nyíregyháza Spartacus FC-ben nevelkedett, így ezer szállal kötődik a városhoz és a klubhoz, fia jelenleg is a Bozsik Labdarúgó Akadémián pallérozódik. 

Gerliczki egyébként nem kezdte rosszul edzői karrierjét az élvonalban, hét forduló után a hetedik helyen állt újonc együttese, más kérdés, hogy a várdaiak az edzőváltás óta a második helyre kapaszkodtak fel.

Portálunk figyelemmel kíséri a történéseket, amint újabb konkrétum napvilágot lát, tájékoztatjuk olvasóinkat.

Szabó István utolsó sajtótájékoztatója a Szpari edzőjeként:

 

