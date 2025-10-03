2 órája
A második félidőben dőlt el, a Szpari legyőzte a Zalaegerszeget
Az első félidőben nem született gól. Fordulás után duplázott a hazaiak játékosa, így a Nyíregyháza Spartacus FC megnyerte a meccset.
Hétvégén a 9. fordulót rendezik a Fizz Ligában, a szombati játéknap nyitómérkőzésén a Nyíregyháza Spartacus FC a Zalaegerszeget látja vendégül. Nem kérdés, mindkét csapatnak égető szüksége van a pontokra, hiszen a Szpari hat ponttal az utolsó előtti helyről, míg a zalaiak eggyel több pontot gyűjtve a 10. helyről várják az összecsapást. A Nyíregyháza szurkolói is ki vannak éhezve a sikerre, kedvenceik Debrecenben nyertek legutóbb augusztus 17-én. Azóta két vereség mellett kétszer végeztek döntetlenre, ráadásul még a kupából is kiestek.
A magyarfutball.hu szerint a két gárda az NB I-ben eddig huszonháromszor találkozott egymással, a nyolc zalai győzelem mellett tizenkét alkalommal végeztek döntetlenre a felek, míg a Szpari háromszor hagyta el győztesen a pályát. Ebben a szezonban októberben 1–1 lett, Nyíregyházán, márciusban fordított felállásban szintén nem bírtak egymással a felek, de még gólt sem rúgtak, májusban újfent gól nélküli mérkőzést játszottak a felek.
Tavaly októberben Nagy Dominik gólja egy pontot jelentett a Nyíregyháza Spartacus FC-nek
Nem úgy a 1998/99 kiírásban, amikor a Szatke, Kondora, Kirchmayer fémjelezte szabolcsiak május 5-én hatezer néző előtt 2–0-ra gyűrték le a városi stadionban Strausz László csapatát.
Idézzük fel annak a mérkőzésnek a legizgalmasabb pillanatait. Őze Tibor vezetőedzőnek főhetett a feje, mert ugyan a csapat az előző fordulóban győzött Győrben, Karkusz, Baranyi és Kirchmayer is megsérült, ráadásul ez volt a harmadik meccsük egy héten belül.
A mester nem változtatott
Őze mester végül nem változtatott, mindössze annyi történt, hogy Novák jobbról indulva ezúttal kötetlenebb szerepkört kapott, helyére Kondora húzódott ki a jobb oldalra. Az egerszegieknél két vérbeli támadó (Sebők, Casoltan) hiányzott, mégis a vendégek előtt adódott a meccs első két helyzete. A nyíregyháziak mentek ugyan előre, ám a támadójáték nem volt igazán meggyőző. A félidő végére némileg megpezsdült a játék, ekkor már futott egy-két biztató akció Vlaszák kapuja felé, ám a legígéretesebb lehetőségnél Novák hosszan vette át a labdát.
Baranyi duplázott
Bátrabban kezdte a második játékrészt a hazai gárda, és a repertoárból ezúttal újfent a pontrúgások kerültek elő, mint leghatékonyabb fegyver. A harmadik beívelést követően végre megszületett a hazai gól, amelyhez Vlaszák kapus és a zalai védők közreműködése is kellett. Baranyi tizenhárom fordulóval azután, hogy a Diósgyőrnek is betalált, szerzett újra gólt, ám perc múlva csökkenhetett volna a találatának értéke, ha Ferenczi értékesíti a tizenegyest. Ehelyett azonban a ZTE került padlóra, innentől kezdve érezhető volt, hogy a hazaiak szempontjából már nem lehet nagy baj. Őze edző támadókat cserélt be, és a látványosabb játék egy újabb szép gólt szült: ismét Baranyi jóvoltából.
A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy, a találkozó előtt Cséke György klubtitkár ajándékkal köszöntötte az 50. élvonalbeli mérkőzését játszó Szatke Zoltánt.
Az akkor tizennyolc csapatos bajnokságot a Nyírség-Spartacus FC 39 pontot gyűjtve a 13. helyen zárta.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
A mérkőzés jegyzőkönyve
Nyírség-Spartacus FC–ZTE 2–0 (0–0)
Városi Stadion, 6000 néző, v: Cserna.
- Spartacus: Celeszki – Ács, Szatke, Nagy, Kiss – Kondora, Karkusz, Novák (Szabó A., 61.), Göncz – Baranyi, Kirchmayer (Azoitei, 78.). Edző: Őze Tibor.
- Zalaegerszeg: Vlaszák – Csóka, Strasser, Szabó I., Filó – Szőke (Kámán, 58.), Szabó II., Molnár B. (Varga, 69.), Németh (Molnár A., 69.) –Babati, Ferenczi. Edző: Strausz László.
Gól: Baranyi (54., 69.)
A Nyíregyháza Spartacus FC legutóbb döntetlent játszott a ZTE-vel