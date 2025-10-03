A második félidőben dőlt el, a Szpari legyőzte a Zalaegerszeget

Hétvégén a 9. fordulót rendezik a Fizz Ligában, a szombati játéknap nyitómérkőzésén a Nyíregyháza Spartacus FC a Zalaegerszeget látja vendégül. Nem kérdés, mindkét csapatnak égető szüksége van a pontokra, hiszen a Szpari hat ponttal az utolsó előtti helyről, míg a zalaiak eggyel több pontot gyűjtve a 10. helyről várják az összecsapást. A Nyíregyháza szurkolói is ki vannak éhezve a sikerre, kedvenceik Debrecenben nyertek legutóbb augusztus 17-én. Azóta két vereség mellett kétszer végeztek döntetlenre, ráadásul még a kupából is kiestek.

A Nyíregyháza Spartacus FC májusban gól nélküli döntetlenre végzett a Zalaegerszeggel fotó: Bozsó Katalin

A magyarfutball.hu szerint a két gárda az NB I-ben eddig huszonháromszor találkozott egymással, a nyolc zalai győzelem mellett tizenkét alkalommal végeztek döntetlenre a felek, míg a Szpari háromszor hagyta el győztesen a pályát. Ebben a szezonban októberben 1–1 lett, Nyíregyházán, márciusban fordított felállásban szintén nem bírtak egymással a felek, de még gólt sem rúgtak, májusban újfent gól nélküli mérkőzést játszottak a felek.

Tavaly októberben Nagy Dominik gólja egy pontot jelentett a Nyíregyháza Spartacus FC-nek

Nem úgy a 1998/99 kiírásban, amikor a Szatke, Kondora, Kirchmayer fémjelezte szabolcsiak május 5-én hatezer néző előtt 2–0-ra gyűrték le a városi stadionban Strausz László csapatát.

Idézzük fel annak a mérkőzésnek a legizgalmasabb pillanatait. Őze Tibor vezetőedzőnek főhetett a feje, mert ugyan a csapat az előző fordulóban győzött Győrben, Karkusz, Baranyi és Kirchmayer is megsérült, ráadásul ez volt a harmadik meccsük egy héten belül.

A mester nem változtatott

Őze mester végül nem változtatott, mindössze annyi történt, hogy Novák jobbról indulva ezúttal kötetlenebb szerepkört kapott, helyére Kondora húzódott ki a jobb oldalra. Az egerszegieknél két vérbeli támadó (Sebők, Casoltan) hiányzott, mégis a vendégek előtt adódott a meccs első két helyzete. A nyíregyháziak mentek ugyan előre, ám a támadójáték nem volt igazán meggyőző. A félidő végére némileg megpezsdült a játék, ekkor már futott egy-két biztató akció Vlaszák kapuja felé, ám a legígéretesebb lehetőségnél Novák hosszan vette át a labdát.