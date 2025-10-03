október 3., péntek

Helga névnap

+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bravó Szpari!

1 órája

A második félidőben dőlt el, a Szpari legyőzte a Zalaegerszeget

Címkék#labdarúgás nb I#Zalaegerszeg#Szpari#Nyíregyháza Spartacus#ZTE FC#labdarúgás

Az első félidőben nem született gól. Fordulás után duplázott a hazaiak játékosa, így a Nyíregyháza Spartacus FC megnyerte a meccset.

Munkatársunktól

Hétvégén a 9. fordulót rendezik a Fizz Ligában, a szombati játéknap nyitómérkőzésén a Nyíregyháza Spartacus FC a Zalaegerszeget látja vendégül. Nem kérdés, mindkét csapatnak égető szüksége van a pontokra, hiszen a Szpari hat ponttal az utolsó előtti helyről, míg a zalaiak eggyel több pontot gyűjtve a 10. helyről várják az összecsapást. A Nyíregyháza szurkolói is  ki vannak éhezve a sikerre, kedvenceik Debrecenben nyertek legutóbb augusztus 17-én. Azóta két vereség mellett kétszer végeztek döntetlenre, ráadásul még a kupából is kiestek. 

Nyíregyháza Spartacus FC
A Nyíregyháza Spartacus FC májusban gól nélküli döntetlenre végzett a Zalaegerszeggel fotó: Bozsó Katalin

A magyarfutball.hu szerint a két gárda az NB I-ben eddig huszonháromszor találkozott egymással, a nyolc zalai győzelem mellett tizenkét alkalommal végeztek döntetlenre a felek, míg a Szpari háromszor hagyta el győztesen a pályát. Ebben a szezonban októberben 1–1 lett, Nyíregyházán, márciusban fordított felállásban szintén nem bírtak egymással a felek, de még gólt sem rúgtak, májusban újfent gól nélküli mérkőzést játszottak a felek.

Tavaly októberben Nagy Dominik gólja egy pontot jelentett a Nyíregyháza Spartacus FC-nek

Nem úgy a 1998/99 kiírásban, amikor a Szatke, Kondora, Kirchmayer fémjelezte szabolcsiak május 5-én hatezer néző előtt 2–0-ra gyűrték le a városi stadionban Strausz László csapatát.

 Idézzük fel annak a mérkőzésnek a legizgalmasabb pillanatait. Őze Tibor vezetőedzőnek főhetett a feje, mert ugyan a csapat az előző fordulóban győzött Győrben, Karkusz, Baranyi és Kirchmayer is megsérült, ráadásul ez volt a harmadik meccsük egy héten belül.

A mester nem változtatott

Őze mester végül nem változtatott, mindössze annyi történt, hogy Novák jobbról indulva ezúttal kötetlenebb szerepkört kapott, helyére Kondora húzódott ki a jobb oldalra. Az egerszegieknél két vérbeli támadó (Sebők, Casoltan) hiányzott, mégis a vendégek előtt adódott a meccs első két helyzete. A nyíregyháziak mentek ugyan előre, ám a támadójáték nem volt igazán meggyőző. A félidő végére némileg megpezsdült a játék, ekkor már futott egy-két biztató akció Vlaszák kapuja felé, ám a legígéretesebb lehetőségnél Novák hosszan vette át a labdát.

A Szpari 1999 májusában legyőzte a Zalaegerszeget Fotó: KM-archív

Baranyi duplázott

Bátrabban kezdte a második játékrészt a hazai gárda, és a repertoárból ezúttal újfent a pontrúgások kerültek elő, mint leghatékonyabb fegyver. A harmadik beívelést követően végre megszületett a hazai gól, amelyhez Vlaszák kapus és a zalai védők közreműködése is kellett. Baranyi tizenhárom fordulóval azután, hogy a Diósgyőrnek is betalált, szerzett újra gólt, ám perc múlva csökkenhetett volna a találatának értéke, ha Ferenczi értékesíti a tizenegyest. Ehelyett azonban a ZTE került padlóra, innentől kezdve érezhető volt, hogy a hazaiak szempontjából már nem lehet nagy baj. Őze edző támadókat cserélt be, és a látványosabb játék egy újabb szép gólt szült: ismét Baranyi jóvoltából.
A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy, a találkozó előtt Cséke György klubtitkár ajándékkal köszöntötte az 50. élvonalbeli mérkőzését játszó Szatke Zoltánt.

Az akkor tizennyolc csapatos bajnokságot a Nyírség-Spartacus FC 39 pontot gyűjtve a 13. helyen zárta.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A mérkőzés jegyzőkönyve

Nyírség-Spartacus FC–ZTE 2–0 (0–0)

Városi Stadion, 6000 néző, v: Cserna.

  • Spartacus: Celeszki – Ács, Szatke, Nagy, Kiss – Kondora, Karkusz, Novák (Szabó A., 61.), Göncz – Baranyi, Kirchmayer (Azoitei, 78.). Edző: Őze Tibor. 
  • Zalaegerszeg: Vlaszák – Csóka, Strasser, Szabó I., Filó – Szőke (Kámán, 58.), Szabó II., Molnár B. (Varga, 69.), Németh (Molnár A., 69.) –Babati, Ferenczi. Edző: Strausz László.
    Gól: Baranyi (54., 69.)

A Nyíregyháza Spartacus FC legutóbb döntetlent játszott a ZTE-vel 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu