A kis Szparinak sem megy – NB III-as eredmények, edzői nyilatkozatok

Labdarúgás: NB III, Északkeleti csoport, 13. forduló

Nyíregyháza Spartacus II.–Cigánd 0–1 (0–1)

Nyíregyháza: Harman – Alaxai, Korrea, Aranyos, Nagy K. (Melich 66.), Dankó (Korodi a szünetben), Tóth M.(Bertók a szünetben), Pók (Törő M. 75.), Törő A., Gilbert, Kalán (Oláh a szünetben). Edző: Papp Ákos.

Cigánd: Niczuly – Mrva, Králik, Biró (Nikic 81.), Misák (Cseh 88.), Király, Girdán (Babics 72.), Sirota, Juhász, Vass, Horváth Z. Edző: Kocsis János.

Gól: Misák (22.).

Papp Ákos: – Az első félidő közepén sajnos hátrányba kerültünk, majd ezt követően az egész mérkőzésen fölényben játszottunk, és bár kevésszer tudtunk bejutni az ellenfél védővonala mögé, de így is volt lehetőségünk az egyenlítésre. Egy pontot megérdemelt volna a csapat.

Tiszafüred–Sényő FC-ZMB Building 2–3 (2–1)

Tiszafüred, v.: Punyi.

Tiszafüred: Lisztes (Budzsáklia, 32.) – Kelemen (Ballók, 60.), Kiss, Kovács D. (Újvári, 60.), Kovács M., Horváth, Bökönyi, Füredi, Győri, Szerencsi, Szabó. Edző: Dorcsák Zoltán.

Sényő: Nagy – Vámos, Klepács, Kapacina K. (Gégény, 88.), Vaskó (Konzili, a szünetben), Gengeliczki, Fenyőfalvi, Schmidt (Szabó, 79.), Daróczi (Kozák, 4.), Végső, Mácsai. Edző: Kapacina Valer.

Gól: Kovács (9., 15.), illetve Kapacina K. (31.), Gengeliczki (56.), Mácsai (86.).

Kapacina Valer: – Nem kezdtük jól, az első negyedórában két gólos hátrányba kerültünk. A csapat mentális erejét mutatja, hogy meg tudtuk fordítani a mérkőzést egy nagyon jó Tiszafüred ellen. Minden játékosnak hatalmas gratuláció jár, mert nagyon sokat tettek ezért a három pontért.

Tarpa–Putnok 2–0 (2–0)

Tarpa, v.: Nagy A.

Tarpa: Talián – Prihoda, Herman (Maksajev, 82.), Kolesnyik (Sved, 65.), Bodan, Kamisanov, Mihalcsuk(Kucsinszki, 55.), Doloh (Stratan, 82.), Lovincsuk, Makszimenkó, Gál. Edző: Vjacseszlav Jeremejev.

Putnok: Németh – Nagy, Mihály, Talpalló, Selmeci (Menyhárt, 73.), Kocsis, Váradi (Kercsó, 73.), Tagai, Jova, Juhos, Angyal (Filkóházi, a szünetben). Edző: Szala Ákos.

Gól: Prihoda (8. – 11-esből), Makszimenkó (20.).

Vjacseszlav Jeremejev: – Jól kezdtük a mérkőzést, korán két gólos előnybe kerültünk. Egy nagyon jó ellenfelet sikerült legyőznünk, minden játékosnak jár a gratuláció.