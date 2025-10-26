október 26., vasárnap

Labdarúgás, NB III

29 perce

A kis Szparinak sem megy – NB III-as eredmények, edzői nyilatkozatok

A Sényő bravúros győzelmet aratott Tiszafüreden, a Tarpa odahaza verte meg a Putnokot. A Nyíregyháza Spartacus tartalékcsapata viszont kikapott és továbbra is kiesőhelyen áll.

Mint arról beszámoltunk, az NB III Északkeleti csoportjának 13. fordulójában egy mérkőzést rendeztek, amelyen a Kisvárda II odahaza szenvedett vereséget a Tiszaújvárostól. Vasárnap a Nyíregyháza Spartacus II szintén pont nélkül maradt, Papp Ákos együttese a Cigánddal nem bírt. Nyert viszont a Tarpa és Sényő is három pontot szerzett, Kapacina Valer együttese két gólos hátrányból fordítva győzte le a Tiszafüredet. 

Nyíregyháza Spartacus
A Nyíregyháza Spartacus tartalékcsapata is kikapott fotó: egyesület

Labdarúgás: NB III, Északkeleti csoport, 13. forduló

Nyíregyháza Spartacus II.–Cigánd 0–1 (0–1)

Nyíregyháza: Harman – Alaxai, Korrea, Aranyos, Nagy K. (Melich 66.), Dankó (Korodi a szünetben), Tóth M.(Bertók a szünetben), Pók (Törő M. 75.), Törő A., Gilbert, Kalán (Oláh a szünetben). Edző: Papp Ákos.

Cigánd: Niczuly – Mrva, Králik, Biró (Nikic 81.), Misák (Cseh 88.), Király, Girdán (Babics 72.), Sirota, Juhász, Vass, Horváth Z. Edző: Kocsis János.

Gól: Misák (22.).

Papp Ákos: – Az első félidő közepén sajnos hátrányba kerültünk, majd ezt követően az egész mérkőzésen fölényben játszottunk, és bár kevésszer tudtunk bejutni az ellenfél védővonala mögé, de így is volt lehetőségünk az egyenlítésre. Egy pontot megérdemelt volna a csapat.

Tiszafüred–Sényő FC-ZMB Building 2–3 (2–1)

Tiszafüred, v.: Punyi.

Tiszafüred: Lisztes (Budzsáklia, 32.) – Kelemen (Ballók, 60.), Kiss, Kovács D. (Újvári, 60.), Kovács M., Horváth, Bökönyi, Füredi, Győri, Szerencsi, Szabó. Edző: Dorcsák Zoltán.

Sényő: Nagy – Vámos, Klepács, Kapacina K. (Gégény, 88.), Vaskó (Konzili, a szünetben), Gengeliczki, Fenyőfalvi, Schmidt (Szabó, 79.), Daróczi (Kozák, 4.), Végső, Mácsai. Edző: Kapacina Valer.

Gól: Kovács (9., 15.), illetve Kapacina K. (31.), Gengeliczki (56.), Mácsai (86.).

Kapacina Valer: – Nem kezdtük jól, az első negyedórában két gólos hátrányba kerültünk. A csapat mentális erejét mutatja, hogy meg tudtuk fordítani a mérkőzést egy nagyon jó Tiszafüred ellen. Minden játékosnak hatalmas gratuláció jár, mert nagyon sokat tettek ezért a három pontért.

Tarpa–Putnok 2–0 (2–0)

Tarpa, v.: Nagy A.

Tarpa: Talián – Prihoda, Herman (Maksajev, 82.), Kolesnyik (Sved, 65.), Bodan, Kamisanov, Mihalcsuk(Kucsinszki, 55.), Doloh (Stratan, 82.), Lovincsuk, Makszimenkó, Gál. Edző: Vjacseszlav Jeremejev.

Putnok: Németh – Nagy, Mihály, Talpalló, Selmeci (Menyhárt, 73.), Kocsis, Váradi (Kercsó, 73.), Tagai, Jova, Juhos, Angyal (Filkóházi, a szünetben). Edző: Szala Ákos.

Gól: Prihoda (8. – 11-esből), Makszimenkó (20.).

Vjacseszlav Jeremejev: – Jól kezdtük a mérkőzést, korán két gólos előnybe kerültünk. Egy nagyon jó ellenfelet sikerült legyőznünk, minden játékosnak jár a gratuláció.


 

