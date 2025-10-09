október 9., csütörtök

Dénes névnap

17°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
III. NYSC Masters Kupa

2 órája

Nemzetközi verseny Nyíregyházán

Címkék#Nyíregyházi Sportcentrum#Eissmann Városi Uszoda#szenior úszóverseny#III NYSC Masters Kupa#Nyíregyháza

A lakosság számára szombaton nem lesz elérhető az Eissmann Nyíregyházi Városi Uszoda medencéje. Nemzetközi szenior úszóversenyt rendez a Nyíregyházi Sportcentrum.

Kerecsen József

Szombaton ismét a szenior úszóké lesz a főszerep az Eissmann Nyíregyházi Városi Uszoda medencéjében. A Nyíregyházi Sportcentrum szervezésében megrendezett III. NYSC Masters Kupa hazai és nemzetközi mezőnyt vonultat fel, ahol a tapasztalt úszók a versenyzés öröméért, a sport iránti szenvedélyükből mérik össze tudásukat.

Szombaton rendezi meg a III. NYSC Masters Kupa szenior úszóversenyt a Nyíregyházi Sportcentrum.
Szenior úszóversenyt rendez a Nyíregyházi Sportcentrum, az ország minden tájáról érkeznek az Eissmann Városi Uszodába
Fotó: Nyíregyházi Sportcentrum

A versenyre Magyarország számos pontjáról, valamint határon túlról is érkeznek sportolók, így az esemény igazi nemzetközi hangulatot ígér.
A program 9:00 órakor bemelegítéssel, majd 10:00 órától a versenyszámokkal kezdődik.

Nyíregyházi Sportcentrum: nem korkérdés a mozgás öröme

A rendezvény célja, hogy lehetőséget biztosítson a szenior korosztály számára az aktív sportolásra, a közösségépítésre és az egészséges életmód népszerűsítésére. A Nyíregyházi Sportcentrum ezzel is szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a sport nem kor kérdése – a mozgás öröme mindenkié.

A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a verseny napján az uszoda medencéi nem lesznek látogathatók a lakosság számára, köszönik a megértést és a támogatást.

A III. NYSC Masters Kupa egész napos programja igazi sportélményt kínál, ahová a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak – akár versenyzőként, akár szurkolóként.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu