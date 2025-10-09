Nemzetközi verseny Nyíregyházán

Szombaton ismét a szenior úszóké lesz a főszerep az Eissmann Nyíregyházi Városi Uszoda medencéjében. A Nyíregyházi Sportcentrum szervezésében megrendezett III. NYSC Masters Kupa hazai és nemzetközi mezőnyt vonultat fel, ahol a tapasztalt úszók a versenyzés öröméért, a sport iránti szenvedélyükből mérik össze tudásukat.

Szenior úszóversenyt rendez a Nyíregyházi Sportcentrum, az ország minden tájáról érkeznek az Eissmann Városi Uszodába

Fotó: Nyíregyházi Sportcentrum

A versenyre Magyarország számos pontjáról, valamint határon túlról is érkeznek sportolók, így az esemény igazi nemzetközi hangulatot ígér.

A program 9:00 órakor bemelegítéssel, majd 10:00 órától a versenyszámokkal kezdődik.

Nyíregyházi Sportcentrum: nem korkérdés a mozgás öröme

A rendezvény célja, hogy lehetőséget biztosítson a szenior korosztály számára az aktív sportolásra, a közösségépítésre és az egészséges életmód népszerűsítésére. A Nyíregyházi Sportcentrum ezzel is szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a sport nem kor kérdése – a mozgás öröme mindenkié.

A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a verseny napján az uszoda medencéi nem lesznek látogathatók a lakosság számára, köszönik a megértést és a támogatást.

A III. NYSC Masters Kupa egész napos programja igazi sportélményt kínál, ahová a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak – akár versenyzőként, akár szurkolóként.