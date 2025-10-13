október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

13°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Birkózás

34 perce

A legkisebbnek sikerült a legjobban

Címkék#V4-ek Nemzetközi Szabadfogású Gyermek gála#Nyírsport SE#birkózás

Hétvégén Sárospatakon rendezték meg a V4-ek Nemzetközi Szabadfogású Gyermek gálát. A megméretésen a Nyírsport SE versenyzői is szőnyegre léptek.

Szon.hu
A legkisebbnek sikerült a legjobban

Hétvégén Sárospatakon rendezték meg a V4-ek Nemzetközi Szabadfogású Gyermek gála és U13 Területi Bajnokságot, amelyen a nyíregyházi Nyírsport SE három fővel képviselte városunkat. A megméretésen lengyel, cseh , szlovák és magyar versenyzők, összesen 413-an léptek szőnyegre. A Nyírsport SE legfiatalabb versenyzője Szilágyi Zoárd élete első versenyén a dobogó második fokára állhatott az U7 20 kg-os kategóriában. Hadobás Nimród az U13-as 63 kg-ban a 4. helyen zárt, míg Imre Zsombornak nem sikerült a négyes döntőbe jutnia, így a 6. helyen fejezte be a versenyt.

Nyírsport SE
Pocsai István edző és a Nyírsport SE versenyzői

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu