A legkisebbnek sikerült a legjobban

Hétvégén Sárospatakon rendezték meg a V4-ek Nemzetközi Szabadfogású Gyermek gála és U13 Területi Bajnokságot, amelyen a nyíregyházi Nyírsport SE három fővel képviselte városunkat. A megméretésen lengyel, cseh , szlovák és magyar versenyzők, összesen 413-an léptek szőnyegre. A Nyírsport SE legfiatalabb versenyzője Szilágyi Zoárd élete első versenyén a dobogó második fokára állhatott az U7 20 kg-os kategóriában. Hadobás Nimród az U13-as 63 kg-ban a 4. helyen zárt, míg Imre Zsombornak nem sikerült a négyes döntőbe jutnia, így a 6. helyen fejezte be a versenyt.

Pocsai István edző és a Nyírsport SE versenyzői

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!