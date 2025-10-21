október 21., kedd

Ökölvívás

2 órája

Győzelemmel kezdtek a nyíregyházi öklözők

Lengyel Balázs és Károly Bence is győzött. Mindketten bejutottak a legjobb nyolc közé az ökölvívó U15-ös Európa-bajnokságon.

Szon.hu

Október 16. és 26. között Montenegróban rendezik az ökölvívó U15-ös Európa-bajnokságot, a megméretésen a magyar válogatott hét leány- és tizenhárom fiúversenyzővel vesz részt, hazánkat az 54 kg-os súlycsoportban az NYVSC Big Boxing öklözője, Lengyel Balázs képviseli. Balázs hétfőn lépett először kötelek közé és nagyszerű teljesítménnyel verte román ellenfelét. Ezzel a győzelemmel bejutott a legjobb nyolc közé, ahol izraeli ellenfél vár rá. A 70 kg-osok között a Dávid SC bunyósa, Károly Bence szintén győzött, így ő is a legjobb nyolc között folytathatja a küzdelmeket. 

ökölvívó
Lengyel Balázs továbbjutott az ökölvívó U15-ös Európa-bajnokságon

 

 

