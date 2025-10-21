Győzelemmel kezdtek a nyíregyházi öklözők

Október 16. és 26. között Montenegróban rendezik az ökölvívó U15-ös Európa-bajnokságot, a megméretésen a magyar válogatott hét leány- és tizenhárom fiúversenyzővel vesz részt, hazánkat az 54 kg-os súlycsoportban az NYVSC Big Boxing öklözője, Lengyel Balázs képviseli. Balázs hétfőn lépett először kötelek közé és nagyszerű teljesítménnyel verte román ellenfelét. Ezzel a győzelemmel bejutott a legjobb nyolc közé, ahol izraeli ellenfél vár rá. A 70 kg-osok között a Dávid SC bunyósa, Károly Bence szintén győzött, így ő is a legjobb nyolc között folytathatja a küzdelmeket.

Lengyel Balázs továbbjutott az ökölvívó U15-ös Európa-bajnokságon