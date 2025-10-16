2 órája
Remekeltek a nyíregyházi tájfutók az országos bajnokságokon
Erdőbényén és Veszprémben is letették névjegyüket a sportolók. Az országos bajnokságok utolsó állomása Gödöllő lesz az előttünk álló hétvégén.
Az elmúlt hetekben négy országos bajnokságon is bizonyították felkészültségüket a Nyíregyházi Sportcentrum tájékozódási futói. A versenyeken számos dobogós és értékes helyezést szereztek az egyesület sportolói.
Erdőbényén rendezték meg a Hosszútávú Országos Bajnokságot és a Pontbegyűjtő Csapatbajnokságot, ahol a nyíregyházi versenyzők kiválóan szerepeltek a nehéz, kövekkel és meredek dombokkal tarkított terepen. A hosszútávú versenyen Balatoni Tamás (F20E) aranyérmet, Vígh Ervin bronzérmet szerzett, míg több fiatal versenyző is az élmezőnyben végzett.
A pontbegyűjtő csapatbajnokságon az F14-es csapat ezüst-, az F20-as és N16-os trió bronzérmet szerzett.
Szeptemberben Veszprémben folytatódtak a küzdelmek, ahol a rövidtávú országos bajnokságokon és váltóversenyeken is szép eredmények születtek. A legjobb helyezést ismét Balatoni Tamás érte el, aki a F20A kategóriában 4. helyen végzett. A váltók is helyt álltak, a V14-es csapat 12., a felnőtt váltó 15. helyen zárt.
A szezon zárásaként október 18–19-én Gödöllő mellett rendezik meg az utolsó két országos bajnokságot: szombat este az Éjszakai OB-t, vasárnap pedig az Egyesületi Váltóbajnokságot. A Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői ezeken is rajthoz állnak, bízva az újabb sikeres szereplésben.
Hosszútávú és Pontbegyűjtő Országos Bajnokság (Erdőbénye):
Hosszútávú OB legjobb eredmények:
- F20E: 1. Balatoni Tamás, 3. Vígh Ervin
- F16E: 4. Simon Benjamin
- F14E: 5. Szőcs Norbert
- N16E: 8. Hengsperger Lilla
- N20E: 5. Lakatos Róza
Pontbegyűjtő Csapatbajnokság dobogós helyezések:
- F14: 2. helyezés, Laping Péter, Simon Vince, Szőcs Norbert.
- F20: 3. helyezés, Balatoni Tamás, Simon Benjamin, Vígh Ervin.
- N16: 3. helyezés, Hengsperger Lilla, Görög Gyöngyvér, Pálfy Eszter.
Rövidtávú Országos Bajnokság és Váltóbajnokság (Veszprém):
Egyéni rövidtávú OB legjobb eredmények:
• F20A: 4. Balatoni Tamás
• N16A: 11. Hengsperger Lilla
• N20A: 13. Lakatos Róza
• F14B: 5. Károly Zalán
• F16B: 5. Lakatos András
Rövidtávú Váltóbajnokság:
- V14A: 12. Labanics Eszter, Károly Zalán, Pataky Bendegúz, Sztojka Lea
- V21A: 15. Orosz Panna, Balatoni Tamás, Sztojka Milán Szabolcs, Hengsperger Lilla
Vérfagyasztó sérülés! Mentő vitte el a pályáról a Szakoly játékosát, videón a súlyos eset