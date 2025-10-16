október 16., csütörtök

Gál névnap

+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tájékozódási futás

10 perce

Remekeltek a nyíregyházi tájfutók az országos bajnokságokon

Címkék#Balatoni Tamás#Hengsperger Lilla#országos bajnokság#tájékozódási futás#Nyíregyházi Sportcentrum

Erdőbényén és Veszprémben is letették névjegyüket a sportolók. Az országos bajnokságok utolsó állomása Gödöllő lesz az előttünk álló hétvégén.

Kerecsen József

Az elmúlt hetekben négy országos bajnokságon is bizonyították felkészültségüket a Nyíregyházi Sportcentrum tájékozódási futói. A versenyeken számos dobogós és értékes helyezést szereztek az egyesület sportolói. 

A Nyíregyházi Sportcentrum tájfutói remekeltek az országos bajnokságon.
Balatoni Tamás (jobbra) egyéniben első, csapatban harmadik helyet ért el a veszprémi országos bajnokságon.
Fotó: Nyíregyházi Sportcentrum

Erdőbényén rendezték meg a Hosszútávú Országos Bajnokságot és a Pontbegyűjtő Csapatbajnokságot, ahol a nyíregyházi versenyzők kiválóan szerepeltek a nehéz, kövekkel és meredek dombokkal tarkított terepen. A hosszútávú versenyen Balatoni Tamás (F20E) aranyérmet, Vígh Ervin bronzérmet szerzett, míg több fiatal versenyző is az élmezőnyben végzett.

A pontbegyűjtő csapatbajnokságon az F14-es csapat ezüst-, az F20-as és N16-os trió bronzérmet szerzett.

Szeptemberben Veszprémben folytatódtak a küzdelmek, ahol a rövidtávú országos bajnokságokon és váltóversenyeken is szép eredmények születtek. A legjobb helyezést ismét Balatoni Tamás érte el, aki a F20A kategóriában 4. helyen végzett.  A váltók is helyt álltak, a V14-es csapat 12., a felnőtt váltó 15. helyen zárt.

A szezon zárásaként október 18–19-én Gödöllő mellett rendezik meg az utolsó két országos bajnokságot: szombat este az Éjszakai OB-t, vasárnap pedig az Egyesületi Váltóbajnokságot. A Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői ezeken is rajthoz állnak, bízva az újabb sikeres szereplésben.

Hosszútávú és Pontbegyűjtő Országos Bajnokság (Erdőbénye):

Hosszútávú OB legjobb eredmények:

  • F20E: 1. Balatoni Tamás, 3. Vígh Ervin
  • F16E: 4. Simon Benjamin
  • F14E: 5. Szőcs Norbert
  • N16E: 8. Hengsperger Lilla
  • N20E: 5. Lakatos Róza

Pontbegyűjtő Csapatbajnokság dobogós helyezések:

  • F14: 2. helyezés, Laping Péter, Simon Vince, Szőcs Norbert.
  • F20: 3. helyezés, Balatoni Tamás, Simon Benjamin, Vígh Ervin.
  • N16: 3. helyezés, Hengsperger Lilla, Görög Gyöngyvér, Pálfy Eszter.

 

Rövidtávú Országos Bajnokság és Váltóbajnokság (Veszprém):

Egyéni rövidtávú OB legjobb eredmények:
• F20A: 4. Balatoni Tamás
• N16A: 11. Hengsperger Lilla
• N20A: 13. Lakatos Róza
• F14B: 5. Károly Zalán
• F16B: 5. Lakatos András

Rövidtávú Váltóbajnokság:

  • V14A: 12. Labanics Eszter, Károly Zalán, Pataky Bendegúz, Sztojka Lea
  • V21A: 15. Orosz Panna, Balatoni Tamás, Sztojka Milán Szabolcs, Hengsperger Lilla

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu