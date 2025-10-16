Remekeltek a nyíregyházi tájfutók az országos bajnokságokon

Az elmúlt hetekben négy országos bajnokságon is bizonyították felkészültségüket a Nyíregyházi Sportcentrum tájékozódási futói. A versenyeken számos dobogós és értékes helyezést szereztek az egyesület sportolói.

Balatoni Tamás (jobbra) egyéniben első, csapatban harmadik helyet ért el a veszprémi országos bajnokságon.

Fotó: Nyíregyházi Sportcentrum

Erdőbényén rendezték meg a Hosszútávú Országos Bajnokságot és a Pontbegyűjtő Csapatbajnokságot, ahol a nyíregyházi versenyzők kiválóan szerepeltek a nehéz, kövekkel és meredek dombokkal tarkított terepen. A hosszútávú versenyen Balatoni Tamás (F20E) aranyérmet, Vígh Ervin bronzérmet szerzett, míg több fiatal versenyző is az élmezőnyben végzett.

A pontbegyűjtő csapatbajnokságon az F14-es csapat ezüst-, az F20-as és N16-os trió bronzérmet szerzett.

Szeptemberben Veszprémben folytatódtak a küzdelmek, ahol a rövidtávú országos bajnokságokon és váltóversenyeken is szép eredmények születtek. A legjobb helyezést ismét Balatoni Tamás érte el, aki a F20A kategóriában 4. helyen végzett. A váltók is helyt álltak, a V14-es csapat 12., a felnőtt váltó 15. helyen zárt.

A szezon zárásaként október 18–19-én Gödöllő mellett rendezik meg az utolsó két országos bajnokságot: szombat este az Éjszakai OB-t, vasárnap pedig az Egyesületi Váltóbajnokságot. A Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői ezeken is rajthoz állnak, bízva az újabb sikeres szereplésben.

Hosszútávú és Pontbegyűjtő Országos Bajnokság (Erdőbénye): Hosszútávú OB legjobb eredmények: F20E: 1. Balatoni Tamás, 3. Vígh Ervin

8. Hengsperger Lilla N20E: 5. Lakatos Róza Pontbegyűjtő Csapatbajnokság dobogós helyezések: F14: 2. helyezés, Laping Péter, Simon Vince, Szőcs Norbert.

