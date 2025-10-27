Az újfehértói játékos besokallt: szégyen, amit a Fradi produkál a bajnokságban

Mint ismert, a címvédő Ferencváros óriási meglepetésre 2–1-es vereséget szenvedett a sereghajtó Zalaegerszeg ellen a Fizz Liga 11. fordulójának zárómérkőzésén. A Fradi ezzel – egy meccsel kevesebbet játszva – mindössze az ötödik helyet foglalja el a tabellán a szezon harmadánál. Ötvös

Ötvös Bence kendőzetlenül fogalmazott.

Fotó: MW-archív

Nem elégedett csapata teljesítményével Ötvös Bence

A fővárosi együttes eddig öt hazai bajnoki meccsén mindössze öt pontot szerzett, ami komoly aggodalomra ad okot a szurkolók körében is. A mérkőzést követően az újfehértói származású, korábban a Szpariban és Kisvárdán is megforduló Ötvös Bence nem kertelt, és őszintén beszélt a csapat formájáról.

– Amit mutattunk, az egyszerűen nem elég. Szégyen, hogy ilyen teljesítményt nyújtunk, főleg egy olyan Európa-liga meccs után, mint a csütörtöki. Elfogadhatatlan, hogy hazai pályán sorra veszítjük el a bajnokikat – mondta az M4 Sport kameráinak a középpályás, hozzátéve, hogy bár a találkozó elején voltak lehetőségeik, a kihagyott helyzetek teljesen megváltoztatták a meccs menetét.

– Az első tíz percben akár három gólt is rúghattunk volna, de kimaradt minden. Onnantól pedig teljesen szétestünk. Amit mostanában mutatunk a bajnokságban, az egyszerűen szégyenletes. Leginkább a szurkolóinkat sajnálom, hogy ezt kell látniuk – folytatta a nemrégiben már a magyar válogatottban is bemutatkozó játékos.

– Tudtuk, hogy a Zetének gyors, jól mozgó csatárai vannak, mégis hagytuk őket érvényesülni. Amíg hátul nem leszünk rendezettek, addig nehéz lesz bárkit is legyőzni – fogalmazott a Fradi labdarúgója.

A Ferencváros a Fizz Liga 12. fordulójában az MTK-t fogadja.