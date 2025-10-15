Észak-Írországban bunyózott Petrimán Milán

Az U23-as magyar ökölvívó-válogatott múlt héten Belfastban vett rész egy nemzetközi tornán. A csapat tagja volt Petrimán Milán, aki 65 kg-ban képviselte hazánkat és városunkat. A Nyíregyházi Sportcentrum tehetséges bunyósa vereséggel kezdte az észak-írországi tornát, pontozással marad alul az ír bajnokkal szemben. A zárónapon újfent vesztesként hagyta el a szorítót, a pontozók mindegyik ellenfelét, az angol Amo Singhet látta jobbnak.

