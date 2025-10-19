Puporka Dávid nem ismer kegyelmet a pályán: még a sógora sem úszta meg!

A vármegyei foci tartogat érdekességeket! A másod- és a harmadosztályban nem ritkák a nagyarányú győzelmek és az sem, hogy valaki, kosárlabdás nyelven szólva, megszórja magát. Puporka Dávid a 2024-2025-ös idényben huszonhárom bajnoki meccsen 52 gólt szerzett, ezzel pedig országosan is a legjobb gólvágók között zárt. Hiába szerepelt azonban remekül akkori csapata a Pátroha, az egyesület anyagi és létszámproblémák miatt már nem tudta vállalni az idei szezont. A még mindig csak húsz esztendős támadó így Újdombrádra került.

Elismerésekből sincs hiány: Puporka Dávid a vármegye legjobb gólvágója

Fotó: MW-Archív

Újdombrádon sem veszített a lendületéből Puporka Dávid

– Nagyon rosszul érintett a Pátroha megszűnése – kezdte a szon.hu megkeresésére az új csapatában is remeklő Puporka Dávid. – Sokáig úgy tűnt, hogy lesz csapat, de aztán mégis úgy alakult, hogy nem indított felnőtt gárdát a bajnokságban az egyesület. Balla Jani bácsit pedig már nagyon régen ismerem, nem hagyott nekem békét, így végül az Újdombrád mellett döntöttem. Volt megye I-es megkeresésem is, de a civil munkám mellett annak jelen pillanatban nem volt realitása.

Az Újdombrád pedig nem akárhogy kezdte a bajnokságot: hét meccséből hetet nyerve, 36–11-es gólkülönbséggel vezeti a tabellát, miközben a Vármegyei Kupában is bejutott a legjobb négy közé.

– Jól kezdtük a bajnokságot, egyelőre őrizzük a veretlenségünket – tért ki a vármegyei II. osztály, 2. számú csoportjának történéseire a csatár. – A szezon előtt rendesen megerősödött a keret, hiszen rajtam kívül Török Máté, Bandor József és Oláh Levente is érkezett, így van esélyünk megnyerni a pontvadászatot, és nem titok: a bajnoki cím a cél. Annyiban változott a szerepem, hogy van rajtam kívül még két-három gólerős játékos a csapatban, így könnyebb a dolgom. Az egyéni motivációim nem változtak, minden szezonban gólirály akarok lenni, s ez most sincs másképp, bár próbálom kiszolgálni a csapattársaimat. Ellenben, ha nem jön össze ez a cím, de bajnokok leszünk, azt is aláírnám, akár már most is.

A Vármegyei Kupában hatalmas skalpot gyűjtött be a csapat, hiszen kiejtette az élvonal listavezetőjét, az NB III-ba vágyó Mátészalkát. Puporka Dávid azon a meccsen már nem léphetett pályára, ugyanis izomhúzódást szenvedett, így most kéthetes pihenőjét tölti.