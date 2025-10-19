október 19., vasárnap

Nándor névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei Foci

42 perce

Puporka Dávid nem ismer kegyelmet a pályán: még a sógora sem úszta meg!

Címkék#Puporka Dávid#Újdombrád#bajnokság

A Pátroha megszűnését követően sem maradt csapat nélkül a vármegye legeredményesebb csatára. Puporka Dávid most is ugyanúgy rúgja a gólokat, mint ahogy azt korábban már megszokhattuk tőle.

Mihály Norbert

A vármegyei foci tartogat érdekességeket! A másod- és a harmadosztályban nem ritkák a nagyarányú győzelmek és az sem, hogy valaki, kosárlabdás nyelven szólva, megszórja magát. Puporka Dávid a 2024-2025-ös idényben huszonhárom bajnoki meccsen 52 gólt szerzett, ezzel pedig országosan is a legjobb gólvágók között zárt. Hiába szerepelt azonban remekül akkori csapata a Pátroha, az egyesület anyagi és létszámproblémák miatt már nem tudta vállalni az idei szezont. A még mindig csak húsz esztendős támadó így Újdombrádra került.

Puporka
Elismerésekből sincs hiány: Puporka Dávid a vármegye legjobb gólvágója
Fotó: MW-Archív

Újdombrádon sem veszített a lendületéből Puporka Dávid

Nagyon rosszul érintett a Pátroha megszűnése – kezdte a szon.hu megkeresésére az új csapatában is remeklő Puporka Dávid. – Sokáig úgy tűnt, hogy lesz csapat, de aztán mégis úgy alakult, hogy nem indított felnőtt gárdát a bajnokságban az egyesület. Balla Jani bácsit pedig már nagyon régen ismerem, nem hagyott nekem békét, így végül az Újdombrád mellett döntöttem. Volt megye I-es megkeresésem is, de a civil munkám mellett annak jelen pillanatban nem volt realitása.

Az Újdombrád pedig nem akárhogy kezdte a bajnokságot: hét meccséből hetet nyerve, 36–11-es gólkülönbséggel vezeti a tabellát, miközben a Vármegyei Kupában is bejutott a legjobb négy közé.

Jól kezdtük a bajnokságot, egyelőre őrizzük a veretlenségünket – tért ki a vármegyei II. osztály, 2. számú csoportjának történéseire a csatár. – A szezon előtt rendesen megerősödött a keret, hiszen rajtam kívül Török Máté, Bandor József és Oláh Levente is érkezett, így van esélyünk megnyerni a pontvadászatot, és nem titok: a bajnoki cím a cél. Annyiban változott a szerepem, hogy van rajtam kívül még két-három gólerős játékos a csapatban, így könnyebb a dolgom. Az egyéni motivációim nem változtak, minden szezonban gólirály akarok lenni, s ez most sincs másképp, bár próbálom kiszolgálni a csapattársaimat. Ellenben, ha nem jön össze ez a cím, de bajnokok leszünk, azt is aláírnám, akár már most is.

A Vármegyei Kupában hatalmas skalpot gyűjtött be a csapat, hiszen kiejtette az élvonal listavezetőjét, az NB III-ba vágyó Mátészalkát. Puporka Dávid azon a meccsen már nem léphetett pályára, ugyanis izomhúzódást szenvedett, így most kéthetes pihenőjét tölti.

Amikor megtudtuk, hogy a Mátészalka lesz az ellenfelünk, megmondom őszintén, megijedtünk egy kicsit, de a srácok bíztak egymásban, így kőkeményen beleálltak a meccsbe – elemezte a Szalka elleni összecsapást a csatár. – Azért 0–2-nél nem gondoltuk volna, hogy egy döntetlent ki tudunk hozni ebből a találkozóból, de összességében abszolút megérdemeltük a továbbjutást, mert játékban ott voltunk, arról nem is szólva, hogy volt még két-három százszázalékos ziccerünk is.* 

Természetesen a gólszerzéssel ebben az idényben sem marad adós Dávid: hét bajnoki mérkőzésen tizenkétszer zörgette meg az ellenfelek kapuját. A Záhony ellen mesterhármasig jutott, míg a Nyírkarásznak négy gólt lőtt.

Ez utóbbi nagyon érdekes találkozó volt, hiszen a sógorom állt a Nyírkarász kapujában – elevenítette fel azt a találkozót a játékos. – Őellene lőttem négy gólt úgy, hogy a meccs elején szinte semmi sem akart összejönni, százszázalékos ziccereket rontottam el. Aztán változott a kép, s szinte mindenhonnan betaláltam, volt egy nullszöges gólom, de büntetőből is értem el találatot.

Puporka Dávid tehát nem lassít. Munka mellett focizva új csapatában is a bajnoki, na meg a gólkirályi cím megszerzéséért lép hétről hétre pályára.

*A szabályok értelmében amennyiben nincs döntés 90 perc után, a nem azonos osztályú csapatok összecsapásán az alacsonyabb osztályú gárda a továbbjutó.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu