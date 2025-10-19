55 perce
Puporka Dávid nem ismer kegyelmet a pályán: még a sógora sem úszta meg!
A Pátroha megszűnését követően sem maradt csapat nélkül a vármegye legeredményesebb csatára. Puporka Dávid most is ugyanúgy rúgja a gólokat, mint ahogy azt korábban már megszokhattuk tőle.
A vármegyei foci tartogat érdekességeket! A másod- és a harmadosztályban nem ritkák a nagyarányú győzelmek és az sem, hogy valaki, kosárlabdás nyelven szólva, megszórja magát. Puporka Dávid a 2024-2025-ös idényben huszonhárom bajnoki meccsen 52 gólt szerzett, ezzel pedig országosan is a legjobb gólvágók között zárt. Hiába szerepelt azonban remekül akkori csapata a Pátroha, az egyesület anyagi és létszámproblémák miatt már nem tudta vállalni az idei szezont. A még mindig csak húsz esztendős támadó így Újdombrádra került.
Újdombrádon sem veszített a lendületéből Puporka Dávid
– Nagyon rosszul érintett a Pátroha megszűnése – kezdte a szon.hu megkeresésére az új csapatában is remeklő Puporka Dávid. – Sokáig úgy tűnt, hogy lesz csapat, de aztán mégis úgy alakult, hogy nem indított felnőtt gárdát a bajnokságban az egyesület. Balla Jani bácsit pedig már nagyon régen ismerem, nem hagyott nekem békét, így végül az Újdombrád mellett döntöttem. Volt megye I-es megkeresésem is, de a civil munkám mellett annak jelen pillanatban nem volt realitása.
Az Újdombrád pedig nem akárhogy kezdte a bajnokságot: hét meccséből hetet nyerve, 36–11-es gólkülönbséggel vezeti a tabellát, miközben a Vármegyei Kupában is bejutott a legjobb négy közé.
– Jól kezdtük a bajnokságot, egyelőre őrizzük a veretlenségünket – tért ki a vármegyei II. osztály, 2. számú csoportjának történéseire a csatár. – A szezon előtt rendesen megerősödött a keret, hiszen rajtam kívül Török Máté, Bandor József és Oláh Levente is érkezett, így van esélyünk megnyerni a pontvadászatot, és nem titok: a bajnoki cím a cél. Annyiban változott a szerepem, hogy van rajtam kívül még két-három gólerős játékos a csapatban, így könnyebb a dolgom. Az egyéni motivációim nem változtak, minden szezonban gólirály akarok lenni, s ez most sincs másképp, bár próbálom kiszolgálni a csapattársaimat. Ellenben, ha nem jön össze ez a cím, de bajnokok leszünk, azt is aláírnám, akár már most is.
A Vármegyei Kupában hatalmas skalpot gyűjtött be a csapat, hiszen kiejtette az élvonal listavezetőjét, az NB III-ba vágyó Mátészalkát. Puporka Dávid azon a meccsen már nem léphetett pályára, ugyanis izomhúzódást szenvedett, így most kéthetes pihenőjét tölti.
– Amikor megtudtuk, hogy a Mátészalka lesz az ellenfelünk, megmondom őszintén, megijedtünk egy kicsit, de a srácok bíztak egymásban, így kőkeményen beleálltak a meccsbe – elemezte a Szalka elleni összecsapást a csatár. – Azért 0–2-nél nem gondoltuk volna, hogy egy döntetlent ki tudunk hozni ebből a találkozóból, de összességében abszolút megérdemeltük a továbbjutást, mert játékban ott voltunk, arról nem is szólva, hogy volt még két-három százszázalékos ziccerünk is.*
Természetesen a gólszerzéssel ebben az idényben sem marad adós Dávid: hét bajnoki mérkőzésen tizenkétszer zörgette meg az ellenfelek kapuját. A Záhony ellen mesterhármasig jutott, míg a Nyírkarásznak négy gólt lőtt.
– Ez utóbbi nagyon érdekes találkozó volt, hiszen a sógorom állt a Nyírkarász kapujában – elevenítette fel azt a találkozót a játékos. – Őellene lőttem négy gólt úgy, hogy a meccs elején szinte semmi sem akart összejönni, százszázalékos ziccereket rontottam el. Aztán változott a kép, s szinte mindenhonnan betaláltam, volt egy nullszöges gólom, de büntetőből is értem el találatot.
Puporka Dávid tehát nem lassít. Munka mellett focizva új csapatában is a bajnoki, na meg a gólkirályi cím megszerzéséért lép hétről hétre pályára.
*A szabályok értelmében amennyiben nincs döntés 90 perc után, a nem azonos osztályú csapatok összecsapásán az alacsonyabb osztályú gárda a továbbjutó.