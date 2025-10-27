Csak 16 éves, de már bajnok: Bartha Brigitta berobbant a rallycross világába

Mindössze 16 éves, de már három éve meghatározó alakja a hazai rallycross junior mezőnynek. Bartha Brigitta fiatal kora ellenére nemcsak tehetségével, hanem kitartásával és alázatával is felhívta magára a figyelmet – 2025-ben pedig megszerezte a női kategória bajnoki címét az Országos Rallycross Bajnokságban.

Bartha Brigi 2025 Junior Női Rallycross Bajnoka!

Forrás: Hajóka SportFotó

Családi hagyományból szenvedély

Brigitta számára szinte természetes volt, hogy egyszer maga is versenyautóba ül. „Édesapám és a testvérem is autóversenyzők, így várható volt, hogy előbb-utóbb én is kedvet kapok hozzá” – meséli.

A motorsport iránti rajongás már gyerekkorában kialakult benne: „Amikor a testvérem versenyzett, mindig ott voltam, és csodáltam, ahogy megy. Egy nap egyszerűen megkérdeztem apukámat, mikor próbálhatnám ki én is.”

Az első komolyabb alkalom 2022 augusztusában jött el, amikor mindössze 13 évesen a Dakar Ringen egy 1.6-os sport Suzukit vezethetett. „Ott kezdődött el minden” – mondja mosolyogva.

Fotó: Picasa / Forrás: Hajóka SportFotó

Fokozatos építkezés, biztos fejlődés

Azóta Brigitta a Junior kategóriában versenyez, ahol három év alatt látványos fejlődést ért el. „Az első két évben a lányok között második lettem, de idén végre sikerült megszereznem az első helyet” – meséli büszkén.

A kategóriában 1.3-as Suzuki Swiftekkel versenyeznek, amelyek gyári állapotú autók, csak a biztonság érdekében módosítják őket. „Egyszerű gépek, de rengeteget lehet velük tanulni, én nagyon szeretem őket.”

Bajnoki cím a Slovakia Ringen

A 2025-ös szezon végén, a Slovakia Ringen dőlt el, hogy Brigitta biztosan a női kategória bajnoka lett. „Nagyon örültem a hírnek, és annak is, hogy egy ilyen jó évet zárhattunk. Rengeteget fejlődtem, és a következő években is így szeretném folytatni.”

Előre a 2026-os szezon felé

A fiatal pilóta nem lassít: a jövő évet is a junior kategóriában tölti, hogy még több tapasztalatot gyűjthessen. „Szeretném tovább fejleszteni magam, és még jobban felvenni a harcot a fiúkkal, akik persze nagyon ügyesek és tehetségesek.”

Brigitta külön köszönetet mondott mindazoknak, akik mögötte állnak: „Köszönöm a szponzoroknak, a szerelőknek, a csapatomnak és mindenkinek, aki támogatott. De legfőképpen édesapámnak, aki nélkül nem tartanék itt, ahol most. És persze a testvéremnek is, aki idén is speakelt nekem, és átadta a tapasztalatait. Nagyon hálás vagyok nektek!”