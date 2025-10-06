6 perce
Szűkül a kör, hamarosan kiderül ki lesz a Kisvárda új edzője
Meccset nyert csapatával, folyamatosan tárgyal az edzőjelöltekkel. révész Attila hamarosan megnevezi a Kisvárda új edzőjét.
Új seprű jól seper – tartja a mondás. Ha ezt lefordítjuk a labdarúgás nyelvére, akkor ez azt jelenti, hogy az újonnan kinevezett edző megnyeri az első mérkőzést a csapattal. Nem teljesen igaz ez a Kisvárda sportigazgatójára, aki a Kisvárda Master Good–DVTK találkozón győzelemre vezette a hazaiakat, hiszen Révész Attila vezetésével nyertek a rétköziek NB II-es bajnokságot. Révész nem is bízott semmit a véletlenre, a kezdő tizenegyben tíz olyan játékos is helyet kapott, aki az NB II-es keretnek is tagja volt.
Két bajnoki vereséget és egy kupakudarcot követően jól sikerült teát Jól sikerült tehát a „beugrása”. – Azért váltottunk edzőt, mert rossz irányba indultak el a folyamatok, nem volt mindig rend a pályán. A korábbi győzelmeinket a mentális erőnkkel és a harcosságunkkal arattuk, ennek kellett visszaköszönnie. A DVTK főleg a gyors játékosai révén érvényesül, s mi most nem adtunk nekik teret – fogalmazott Révész Attila az nso.hu-n.
Mint arról beszámoltunk a találkozó egyetlen találatát a századik NB I-es meccsét játszó Jasmin Mesanovic szerezte. A bosnyák légiósnak ez volt az idénybeli első találata, amely a csapat számára a legjobbkor jött.
Révész Attila hamarosan megnevezi a csapat új edzőjét
– Érdekes, valamiért ezek a jubileumok jól alakulnak nálunk. Csapatkapitányunk gyorsasága talán már megkopott, de a mentalitása, a vezérszerepe miatt nagy szükségünk van rá. Vártuk tőle a gólt, ez most megszületett, ismét megvillantotta azt a képességét, hogy okos gólokkal képes eldönteni egy-egy meccset. Marko Matanovics is megtehette volna, de a túlzott bizonyítási vágy miatt rossz megoldást választott ziccerben.
Ami biztos, hogy a válogatottszünet után már nem Révész Attila ül le a kispadra, azt ígérte, hogy napokon belül meglesz a csapat új vezetőedzője.
Az elmúlt napok sok munkával teltek, készültünk a Diósgyőrből, felkészítettük a csapatot a meccsre, közben pedig tárgyaltam az edzőjelöltekkel. Közülük ketten is más kispadra várnak, ők türelmet kértek tőlem, ezzel nem növelték esélyeiket... Még vasárnap is volt egy hosszú megbeszélésem egy edzővel. Egy biztos, az új szakvezető kinevezésekor három érdeket veszek figyelembe: a klubét, a klubét és a klubét. Aki ennek alá tudja vetni magát, megkapja ezt a munkát.
Élre állt a Szakoly – a megye kettő 1. csoportjának hévégi eredményei (fotókkal)
Nyíregyházán is nyert az éllovas – a megye kettő 2-es csoportjának hétvégi eredményei
Nem hibázott az eleje – a megye kettő 3-as csoportjának hétvégi eredményei
Íme a mérkőzés összefoglalója