Szűkül a kör, hamarosan kiderül ki lesz a Kisvárda új edzője

Új seprű jól seper – tartja a mondás. Ha ezt lefordítjuk a labdarúgás nyelvére, akkor ez azt jelenti, hogy az újonnan kinevezett edző megnyeri az első mérkőzést a csapattal. Nem teljesen igaz ez a Kisvárda sportigazgatójára, aki a Kisvárda Master Good–DVTK találkozón győzelemre vezette a hazaiakat, hiszen Révész Attila vezetésével nyertek a rétköziek NB II-es bajnokságot. Révész nem is bízott semmit a véletlenre, a kezdő tizenegyben tíz olyan játékos is helyet kapott, aki az NB II-es keretnek is tagja volt.

Révész Attila győzelemre vezette csapatát

Fotó: Czinege Melinda

Két bajnoki vereséget és egy kupakudarcot követően jól sikerült teát Jól sikerült tehát a „beugrása”. – Azért váltottunk edzőt, mert rossz irányba indultak el a folyamatok, nem volt mindig rend a pályán. A korábbi győzelmeinket a mentális erőnkkel és a harcosságunkkal arattuk, ennek kellett visszaköszönnie. A DVTK főleg a gyors játékosai révén érvényesül, s mi most nem adtunk nekik teret – fogalmazott Révész Attila az nso.hu-n.

Mint arról beszámoltunk a találkozó egyetlen találatát a századik NB I-es meccsét játszó Jasmin Mesanovic szerezte. A bosnyák légiósnak ez volt az idénybeli első találata, amely a csapat számára a legjobbkor jött.

Révész Attila hamarosan megnevezi a csapat új edzőjét

– Érdekes, valamiért ezek a jubileumok jól alakulnak nálunk. Csapatkapitányunk gyorsasága talán már megkopott, de a mentalitása, a vezérszerepe miatt nagy szükségünk van rá. Vártuk tőle a gólt, ez most megszületett, ismét megvillantotta azt a képességét, hogy okos gólokkal képes eldönteni egy-egy meccset. Marko Matanovics is megtehette volna, de a túlzott bizonyítási vágy miatt rossz megoldást választott ziccerben.

Ami biztos, hogy a válogatottszünet után már nem Révész Attila ül le a kispadra, azt ígérte, hogy napokon belül meglesz a csapat új vezetőedzője.