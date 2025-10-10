október 10., péntek

Kisvárda Master Good FC

1 órája

Bombameglepetés Kisvárdán! Ő lett a csapat vezetőedzője

Címkék#Szergej Kuznyecov#Pető Tamás#Révész Attila#Kisvárda Master Good FC#Pintér Attila#Gerliczki Máté#NB I

Négy komoly jelölt után az ötödik megoldás valósult meg. A Kisvárda Master Good FC sportigazgatója, Révész Attila tiszta vizet öntött a pohárba.

Kerecsen József

A csakfoci.hu számolt be róla néhány perccel ezelőtt, hogy a bizonytalan napokat követően végre eldőlt, ki veszi át a Kisvárda Master Good FC irányítását azt követően, hogy Gerliczki Máté vezetőedzőt menesztették. A weboldal úgy értesült, hogy bár több jelölt neve komolyan felmerült a klubnál, végül nem érkezik új vezetőedző az NB I. újoncához, ezt a feladatot a továbbiakban is Révész Attila sportigazgató fogja ellátni. 

Révész Attila marad a Kisvárda Master Good FC vezetőedzője.
Révész Attila marad a Kisvárda Master Good FC vezetőedzője! Átmenetileg...?
Fotó: Czinege Melinda

A döntés hátterében egész egyszerűen az áll, hogy Révész nem talált megfelelő utódot Gerliczki Máté elengedése után. Volt ugyan olyan, akivel már közel volt a szerződéskötés, de akadt olyan jelöltje is, aki más klub kispadjára várt. A legfontosabb indok emellett mégis az volt, hogy maguk a játékosok kérése volt, hogy Révész Attila irányítson továbbra is a kispadról.

A csakfoci.hu értesülései szerint négy tréner neve is komolyan felmerült a Kisvárda Master Good FC kapcsán: a korábbi válogatott Pintér Attila mellett Pető Tamás, Szergej Kuznyecov és Bódog Tamás volt a legesélyesebb a pozícióra.

Mind a négy edzővel egyeztetett az elmúlt másfél hétben a sportigazgató, ezek után született mégis az a döntés, hogy ő marad a szakmai stáb élén, ám segítőire is komoly feladat hárul a továbbiakban. Mint ismeretes, már a legutóbbi, 1–0-ra megnyert Diósgyőr elleni bajnokin is Révész Attila irányított és ő volt a vezetőedző a tavalyi idényben, amikor bajnoki címet ünnepelt a gárda az NB II.-ben.

Nehéz beszélgetésekre számít Révész Attila

– Valóban azt szeretné a csapat, a város és a helyi közeg, hogy ebben a helyzetben maradjak, mindenki erre kapacitál. Jólesik, és ebben a helyzetben mindent mérlegelve ez tűnik a jó megoldásnak, de itt legfeljebb átmeneti megoldásról beszélünk. Én sem erre a forgatókönyvre készültem, ezért a családommal és a szűk környezetemmel még nehéz beszélgetéseim lesznek... 

– válaszolta Révész Attila a Csakfoci megkeresésére. 

A Kisvárda Master Good FC Gerliczki Máté irányításával kezdte meg az idényt, sokak meglepetésére váltotta őt le Révész azok után, hogy a csapat újoncként három győzelemmel, egy döntetlennel és három vereséggel kezdett, amivel a hetedik helyen állt az NB I. tabelláján. A várdaiak a legutóbbi győzelemnek köszönhetően az ötödik helyről várják a folytatást. 

Révész Attila így értékelt a Diósgyőr elleni győzelmet követően:

 

