Labdarúgás

4 órája

Révész Attila öt embert küldött a Barcika gólvágójára

A Kisvárda Master Good ismét három pontot szerzett. Révész Attila szerint fontos győzelmet arattak.

Munkatársunktól

Megvan a Kisvárda Master Good 250. élvonalbeli gólja, a jubileumi találat pedig újabb győzelmet, újabb három pontot jelentett a rétközieknek. Az edzőt váltó együttes Révész Attila vezetésével a DVKT után újabb keleti rangadón diadalmaskodott, a Fizz Liga 10. fordulójában vasárnap, a nap nyitómérkőzésén Jasmin Mesanovic góljával 1–0-ra győzte le a Kolorcity Kazincbarcikát és ezzel feljött a tabella harmadik helyére.

Révész Attila
Révész Attila ismét győzelemre vezette csapatát Fotó: Czinege Melinda

Ez is fontos győzelem volt! A Kazincbarcika elleni bajnokira azt mondtam, „hatpontos mérkőzés”, úgyhogy az egy-nulla nagyon jó eredmény, és abban is pozitívumot látok, hogy ismét sikerült kapott gól nélkül befejezni a mérkőzést. A Barcika szinte teljesen kicserélődött a nyáron, nála három ember maradt, hozzánk három új játékos érkezett. A miénk egységesebb, fizikailag erősebb csapat. A Barcika szervezett volt, de az első félidőben megérdemelten szereztünk vezetést, a második játékrészben pedig taktikus, érett játékkal hoztuk a sikert

 – értékelte csapata teljesítményét Révész Attila.

Bejött Révész Attila taktikája

A Kazincbarcika legjobb formában lévő játékosa Meshack Ubochioma, az augusztusban szerződtetett 23 éves nigériai támadó hat meccsen három gólt szerzett és egy gólpasszt adott. Ballábas tükörszélsőként vagy a csatár mögött futballozva megnehezíti az ellenfelek életét, sebessége és technikai tudása miatt nem egyszerű feltartóztatni. A Kisvárda a gólerős játékos semlegesítésére öt védővel játszott.
– A cél az volt, hogy Meshack Ubochioma előtt csak szűk terület legyen, ez így is történt, nem tudott mit kezdeni ezzel a helyzettel – reagált a felvetésre a Kisvárda első embere, aki arról is szót ejtett, hogy kétszer is közel jártak második találatukhoz.
– Bosszantó, hogy nem szereztük meg a második gólt, de a szünetben arról beszéltünk, egy góllal is meg tudjuk nyerni a mérkőzést, mert a stabilitásunk megvan. Sokat gyakoroltuk a támadásbefejezéseket az elmúlt hetekben, de ezek szerint még többet kell.

Kuttor Attila szerint rászolgáltak volna a döntetlenre

A hazaiak mestere szerint viszont nem érdemeltek vereséget.
–  Balszerencsés módon egy megpattanó lövésből született gól döntötte el a mérkőzést. Nem sikerült minőségi különbséget kialakítanunk a támadóharmadban, ami több gólhelyzetet eredményezett volna.
A bekapott gól után nehéz dolguk volt a nagyon masszívan védekező Kisvárda ellen.
– A hátrányban lévő csapatnak nem kedvez az olyan védekező játék, mint amilyet a Kisvárda produkált. Ha a támadásokat sikerült is jobban felépíteni, a tizenhatos környékén nem volt olyan megoldása a csapatunknak, ami gólt eredményezett volna. Tömören a lényeg: az agresszívabban játszó csapattal szemben elöl nem sikerült minőségi különbséget hozni.
A mérkőzés hajrájában Kuttor Attila mindenkit meglepett azzal, hogy kapust cserélt.
– Az, hogy a becserélt Juhász István megfelel a fiatal játékosok szerepeltetésére vonatkozó ajánlásnak, és azért is, mert a mezőnyben a szintén fiatal Balázsi Levente lecserélésével kívántam lehetőséget adni egy rutinos, gólérzékeny támadónak a remélt egyenlítés érdekében – árulta el a miértet Kuttor Attila.

A Kisvárda Master Good vasárnap odahaza, a Győr ellen folytatja bajnoki szereplését.

Íme a mérkőzés összefoglalója

A bajnokság állása

  1. Paks 10 5 5 - 25-15 20
  2. MTK 10 5 1 4 23-17 16
  3. Kisvárda 9 5 1 3 9-13 16
  4. FTC 9 4 4 1 19-9 16
  5. Győr 9 4 4 1 19-11 16
  6. DVSC 10 4 4 2 13-12 1 16
  7. Puskás Ak. 10 4 2 4 13-15 14
  8. Újpest 10 2 4 4 13-13 10
  9. Nyíregyháza 10 2 3 5 14-23 9
  10. DVTK 10 1 5 4 13-20 8
  11. Kazincbarcika 9 2 1 6 9-19 7
  12. ZTE 10 1 4 5 16-19 7

 

