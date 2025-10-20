Révész Attila öt embert küldött a Barcika gólvágójára

Megvan a Kisvárda Master Good 250. élvonalbeli gólja, a jubileumi találat pedig újabb győzelmet, újabb három pontot jelentett a rétközieknek. Az edzőt váltó együttes Révész Attila vezetésével a DVKT után újabb keleti rangadón diadalmaskodott, a Fizz Liga 10. fordulójában vasárnap, a nap nyitómérkőzésén Jasmin Mesanovic góljával 1–0-ra győzte le a Kolorcity Kazincbarcikát és ezzel feljött a tabella harmadik helyére.

Révész Attila ismét győzelemre vezette csapatát Fotó: Czinege Melinda

Ez is fontos győzelem volt! A Kazincbarcika elleni bajnokira azt mondtam, „hatpontos mérkőzés”, úgyhogy az egy-nulla nagyon jó eredmény, és abban is pozitívumot látok, hogy ismét sikerült kapott gól nélkül befejezni a mérkőzést. A Barcika szinte teljesen kicserélődött a nyáron, nála három ember maradt, hozzánk három új játékos érkezett. A miénk egységesebb, fizikailag erősebb csapat. A Barcika szervezett volt, de az első félidőben megérdemelten szereztünk vezetést, a második játékrészben pedig taktikus, érett játékkal hoztuk a sikert

– értékelte csapata teljesítményét Révész Attila.

Bejött Révész Attila taktikája

A Kazincbarcika legjobb formában lévő játékosa Meshack Ubochioma, az augusztusban szerződtetett 23 éves nigériai támadó hat meccsen három gólt szerzett és egy gólpasszt adott. Ballábas tükörszélsőként vagy a csatár mögött futballozva megnehezíti az ellenfelek életét, sebessége és technikai tudása miatt nem egyszerű feltartóztatni. A Kisvárda a gólerős játékos semlegesítésére öt védővel játszott.

– A cél az volt, hogy Meshack Ubochioma előtt csak szűk terület legyen, ez így is történt, nem tudott mit kezdeni ezzel a helyzettel – reagált a felvetésre a Kisvárda első embere, aki arról is szót ejtett, hogy kétszer is közel jártak második találatukhoz.

– Bosszantó, hogy nem szereztük meg a második gólt, de a szünetben arról beszéltünk, egy góllal is meg tudjuk nyerni a mérkőzést, mert a stabilitásunk megvan. Sokat gyakoroltuk a támadásbefejezéseket az elmúlt hetekben, de ezek szerint még többet kell.

