Autósport

1 órája

Hatalmas autósport-történeti siker! Révész Levente bajnok lett, apa és fia együtt ünnepelt a futam után (videóval)

Első szezonjában révbe ért a 20 esztendős pilóta. Révész Levente és társa tökéletes versenyzést mutatott be a legendás monzai aszfaltcsíkon.

Kerecsen József

Rögtön első idényében bajnoki címet ünnepelhet az év elején formaautózásról GT-versenyzésre váltó nyíregyházi Révész Levente, aki a monzai szezonzárón ért fel az International GT Open csúcsára. Révész Bálint fia a Team Motopark 11-es egységének állandó tagjaként zárt az első helyen, azok után, hogy az olaszországi záróhétvégére még négy autó is esélyekkel érkezett a végső győzelemre.

Révész Levente lett az International GT Open bajnoka.
Révész Levente (jobbra) és Maximilian Götz tökéletesen dolgozott együtt a monzai záróhétvégén is.
Fotó: Révész Levente (Facebook)

Révész Levente kiválóan teljesített az időmérőn, a 2. helyet szerezte, de az Eastalent Racing Audiját megbüntették, így a 11-es rajtszámú Mercedes-AMG GT3 Evo várhatta az élről az 500 km-es futam rajtját.

A verseny első részében Révész ült a volánnál. A startnál szerencsétlenül jött ki a kavarodásból, az első sikánban két pozíciót veszítve visszaesett a 3. helyre. A magyar versenyző közel 45 perc elteltével ebben a pozícióban adta át az autót csapattársának, Maximilian Götznek. Révész Levente szűk másfél órával a leintés előtt ült vissza a Mercedesbe, és miután ismét lezajlott a pilótacserék köre, már a 2. helyen haladt, közel 20 másodperccel lemaradva az éllovas Carl Bennett Ferrarijától.

Révész Levente Mercedes-AMG GT3 Evo.
Révész Levente egész idényben remekül terelgette a Mercedes-AMG GT3 Evo-t.
Fotó: Révész Levente (Facebook)

Kiválóan védekezett Révész Levente

A nyíregyházi versenyzőnek azonban nem ezzel a különbséggel, hanem az őt az Elite Motorsport with Entire Race Engineering Ferrari 296 GT3-jával centikre szorongató Tom Lebbon támadásait kellett visszavernie, akit az utolsó kiállásig sikeresen maga mögött is tartott. A záró etapra aztán Götz ült vissza az autóba, és ő hozta be az autót a második helyre, 7,8 másodperccel az 51-es Ferrari mögött és 1,8 másodperccel a 17-es Ferrari előtt.

Révész Levente ezzel 146 ponttal, magyar sporttörténeti sikert elérve zárta az élen az egyéni értékelést, hiszen magyar versenyző GT-mezőnyben még soha nem ért el ekkora sikert.

Az összetett második helyén Révész Levente mögött tíz ponttal elmaradva a Carl Bennett–Tommaso Mosca kettős zárt, a bajnoki harmadik helyezett a Simon Reicher–Christopher Haase egység lett. A magyar versenyzőnek összesen három váltótársa volt a szezon során, közülük a bajnoki címből oroszlánrészt vállaló, ám abban így osztozni nem tudó Maximilian Götz végzett a legjobb helyen, ő 5. lett.

Révész Levente és édesapja, Révész Bálint együtt örült a leintés pillanataiban:

 

