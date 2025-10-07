október 7., kedd

Ez rekord

1 órája

Újra Révész Bálint csapata a téma Európában

Címkék#kamion#Kiss Norbert#Révész Racing#Révész Bálint

Két győzelem 2025 utolsó versenyhétvégéjén. A Révész Racing ötödször ért fel a csúcsra.

Kerecsen József

Az első futamon rajt-cél győzelmet aratott a friss hétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert, a Révész Racing versenyzője a gyorsasági kamionos Eb idényzáró jaramai hétvégéjének szombati napján, a viadalon pedig csapata, a nyíregyházi Révész Racing a címét megvédve ötödször lett a kontinens legjobbja ebben a kategóriában.

A Révész Racing sorozatban ötödször lett Európa-bajnok a konstruktőrök között.
Két győzelmet az utolsó versenyhétvégén is besöpört a Révész Racing kamionja.
Fotó: Kiss Norbi média

Már szombaton címet védett a Révész Racing

A 40 éves szombathelyi pilóta az időmérő edzésen a tőle megszokott módon magabiztosan szerezte meg az első rajtkockát, a futamgyőzelem esélyét pedig szokásához híven nem szalasztotta el.

Bár a hatszoros Eb-győztes német Jochen Hahn igyekezett nyomást gyakorolni rá, Kiss megtartotta a vezető pozíciót és a leintésig nem is engedte ki a kezéből a sikert.

A Révész Racing korábbi MAN kamionjával versenyző német René Reinert harmadik lett ezen a futamon, ez pedig azt jelentette, hogy a hátralévő három viadalon a riválisok már nem tudják pontszámban utolérni a Reinert-Révész Racing csapatot, így a magyar alakulat sorozatban ötödször lett Eb-győztes.
Az esti második viadalon Kissnek a fordított rajtrács szabálya értelmében a nyolcadik helyről kellett rajtolnia, de ismét több pozíciót javított a leintésig, s végül negyedikként fejezte be a versenyt.

A lényegi kérdések tehát már szombaton eldőltek, de még hátra volt egy nap a 2025-ös évadból. A 40 éves szombathelyi pilótát a vasárnapi időmérő edzésen ismét nem tudták megszorongatni a riválisok, az immár rekordmennyiségű kontinensbajnoki címmel rendelkező magyar versenyző pedig magabiztosan váltotta sikerre az elsőséget.

A nap második, a hétvége és a szezon utolsó futamán Kissnek a fordított rajtrács szabályának értelmében a nyolcadik helyről kellett startolnia, s végül ebben a pozícióban is ért célba a Révész Racing pilótája.

Az egyéni pontverseny végeredménye: 

1. Norbert Kiss    419 pont
2. Jochen Hahn    325 p
3. Steffi Halm    229 p
4. Sascha Lenz    224 p
5. René Reinert    201 p
6. Antonio Albacete    194 p
7. José Eduardo Rodrigues    176 p
8. Mark Taylor    72 p
9. Clemens Hecker    56 p
10. Bradley Smith    46 p
11. John Newell    41 p
12. Lukas Hahn    36 p
13. Steffen Faas    17 p
14. Luis Recuenco    11 p
15. Luke Garrett    10 p
16. Jonathan Andre    8 p
17. Stefan Kursch    1 p

 

