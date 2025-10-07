1 órája
Újra Révész Bálint csapata a téma Európában
Két győzelem 2025 utolsó versenyhétvégéjén. A Révész Racing ötödször ért fel a csúcsra.
Az első futamon rajt-cél győzelmet aratott a friss hétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert, a Révész Racing versenyzője a gyorsasági kamionos Eb idényzáró jaramai hétvégéjének szombati napján, a viadalon pedig csapata, a nyíregyházi Révész Racing a címét megvédve ötödször lett a kontinens legjobbja ebben a kategóriában.
Már szombaton címet védett a Révész Racing
A 40 éves szombathelyi pilóta az időmérő edzésen a tőle megszokott módon magabiztosan szerezte meg az első rajtkockát, a futamgyőzelem esélyét pedig szokásához híven nem szalasztotta el.
Bár a hatszoros Eb-győztes német Jochen Hahn igyekezett nyomást gyakorolni rá, Kiss megtartotta a vezető pozíciót és a leintésig nem is engedte ki a kezéből a sikert.
A Révész Racing korábbi MAN kamionjával versenyző német René Reinert harmadik lett ezen a futamon, ez pedig azt jelentette, hogy a hátralévő három viadalon a riválisok már nem tudják pontszámban utolérni a Reinert-Révész Racing csapatot, így a magyar alakulat sorozatban ötödször lett Eb-győztes.
Az esti második viadalon Kissnek a fordított rajtrács szabálya értelmében a nyolcadik helyről kellett rajtolnia, de ismét több pozíciót javított a leintésig, s végül negyedikként fejezte be a versenyt.
A lényegi kérdések tehát már szombaton eldőltek, de még hátra volt egy nap a 2025-ös évadból. A 40 éves szombathelyi pilótát a vasárnapi időmérő edzésen ismét nem tudták megszorongatni a riválisok, az immár rekordmennyiségű kontinensbajnoki címmel rendelkező magyar versenyző pedig magabiztosan váltotta sikerre az elsőséget.
A nap második, a hétvége és a szezon utolsó futamán Kissnek a fordított rajtrács szabályának értelmében a nyolcadik helyről kellett startolnia, s végül ebben a pozícióban is ért célba a Révész Racing pilótája.
Az egyéni pontverseny végeredménye:
1. Norbert Kiss 419 pont
2. Jochen Hahn 325 p
3. Steffi Halm 229 p
4. Sascha Lenz 224 p
5. René Reinert 201 p
6. Antonio Albacete 194 p
7. José Eduardo Rodrigues 176 p
8. Mark Taylor 72 p
9. Clemens Hecker 56 p
10. Bradley Smith 46 p
11. John Newell 41 p
12. Lukas Hahn 36 p
13. Steffen Faas 17 p
14. Luis Recuenco 11 p
15. Luke Garrett 10 p
16. Jonathan Andre 8 p
17. Stefan Kursch 1 p
