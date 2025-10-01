október 1., szerda

Labdarúgás

1 órája

Tarpán is focizott, most a magyar válogatottat készíti fel a világbajnokságra!

A brazil szövetségi kapitány távozott a magyar socca válogatott éléről. Roni Ribeiro da Silva helyét Rozman Sándor vette át.

Szon.hu

Új kapitánnyal készül a magyar kispályás labdarúgó-válogatott a mexikói világbajnokságra. A Magyar Socca Sportszövetség hivatalosan bejelentette: a kispályás (socca) labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya Rozman Sándor, aki az eddigi kapitányt, Roni Ribeiro da Silvát pályaedzőként segítette. A brazil szakember vezetésével a válogatott két Európa-bajnokságon és egy világbajnokságon vett részt, legnagyobb sikerét pedig 2024-ben, a Copa Américán elért ezüstéremmel aratta. 

Rozman Sándor
Előttem az utódom: Rozman Sándor (balra) váltja Roni Ribeiro da Silvát a a magyar socca válogatott élén fotó: Socca Hungary

– Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy Magyarország válogatottjának lehetek a kapitánya. Minden tudásommal azon leszek, hogy felépítsünk egy olyan csapatot, amely a mexikói világbajnokságon a lehető legjobb eredményt éri el. A novemberi vb előtt azonban vár még ránk egy fontos megmérettetés: a krétai Bajnokok Ligája, amely második alkalommal ad lehetőséget a játékosoknak, hogy megmutassák, ki méltó a válogatott végleges keretébe kerülni. Ez számomra is főpróba lesz, a játékosok pedig nemzetközi szinten bizonyíthatnak.

Rozman játékosként az ukrán Premier League-ben mutatkozott be, majd Lengyelországban és Ausztriában is futballozott, később több magyar NB III-as klubban szerepelt, de hosszú évekig a Tarpa erősség volt, mielőtt 2023-ban Albidok FC-Kartal együtteséhez szerződött. Sérülések miatt fiatalon fejezte be profi pályafutását, edzőként azonban folyamatosan képezte magát: UEFA B liszensszel rendelkezik, és jelenleg a budapesti Albidok FC vezetőedzője.

Rozman Sándor a világbajnokságra készülhet csapatával

A szövetség elnöke, Móré Bendegúz is hangsúlyozta a célokat:
– A legutóbbi világbajnokságon a legjobb 16 között estünk ki, ezért az alapelvárás, hogy ismét eljussunk eddig a szakaszig, sőt, szeretnénk innen is továbbjutni. A csoportkörből való továbbjutás ma már alapelvárás. A mexikói vb-re úgy készülünk, hogy mentálisan és taktikailag is a lehető legerősebb csapattal lépjünk pályára.

A magyar válogatott a november 27. és december 9. között sorra kerülő mexikói világbajnokságon tehát új kapitány irányításával lép pályára. Munkáját a szövetség korábbi elnöke, Csuhai Tibor csapatmenedzserként, míg Schrancz Balázs szakmai vezetőként segítik majd Mexikóban.

A magyar socca válogatott 2024-ben a Copa Américán ezüstérmes lett

 

