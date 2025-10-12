1 órája
Bravúros pontot szerzett a Sényő
Egy óriási kapushibából szerezte meg a vezetést a vendégcsapat. A Sényő azonban egyenlített és végül döntetlent játszott A DEAC-al.
Mint arról beszámoltunk, a Kisvárda II döntetlent játszott, míg a Nyíregyháza II kikapott délelőtt az NB III Északkeleti csoportjának 11. fordulójában. Délután a Sényőn és a Tarpán volt a sor. Kapacina Valer együttese döntetlen játszott a DEAC-al, míg a Tarpa kikapott Egerben.
Labdarúgás: NB III, Északkeleti csoport, 11. forduló
Sényő FC-ZMB Building–DEAC 1–1 (0–0)
Sényő, v.: Sveda.
Sényő: Nagy – Klepács, Sztaroszta (Gégény, 53.), Kapacina K., Vaskó (Vámos, 71.), Gengeliczki, Fenyőfalvi, Schmidt (Szabó, 67.), Daróczi, Végső, Mácsai. Edző: Kapacina Valer.
DEAC: Ratku – Herczku, Sándor, Papp (Lénárt Gábor, 77.), Kelemen, Vincze, Soltész, Jankelic, Lakatos, Lénárt Gergő (Török, 60.), Fekete (Tóth, 68.). Edző: Urbin Péter.
Gól: Mácsai (73.), illetve Lénárt (56.).
Kapacina Valer: – Tudtuk, hogy nagyon jelentős játékerőt képvisel a DEAC, nem véletlen, hogy a bajnoki címet tűzték ki célul. Nehéz mérkőzésre számítottam, a csapat folytatta az elmúlt hetek jó teljesítményét és nagyszerű játékkal itthon tartottunk egy pontot. Büszke vagyok a srácokra, hogy hétről hétre jó munkát végeznek, erre lehet alapozni a jövőben is.
Eger–Tarpa 2–0 (1–0)
Eger, v.: Horváth.
Eger: Bukrán – Farkas, Giber (Paizs, 71.), Hegedűs (Zvara, 63.), Boros (Balázs, 79.), Debreczeni, Major 8Jónyer, 71.), Kis-Orosz, Kispál, Dinawi, László. Edző: Simon Antal.
Tarpa: Talián – Kucsinszki (Boldizsár, 51.), Gál, Kolesnyik (Maksajev, 65.), Sved, Kamisanov, Doloh (Bodan, 65.), Stratan (Bicsanov, 77.), Lovincsuk, Prihoda, Makszimenkó. Edző: Vjacseszlav Jeremejev.
Gól: Lovincsuk (6. – öngól), Giber (59.)
Vjacseszlav Jeremejev: – Sok volt a hiányzónk, így nem tudtuk azt játszani amit tudunk. Ráadásul két hibából két gólt kaptunk, amivel elis dőlt a mérkőzés. Remélem hamarosan számíthatunk mindenkire és akkor megyünk tovább az utunkon.