Bravúros pontot szerzett a Sényő

Mint arról beszámoltunk, a Kisvárda II döntetlent játszott, míg a Nyíregyháza II kikapott délelőtt az NB III Északkeleti csoportjának 11. fordulójában. Délután a Sényőn és a Tarpán volt a sor. Kapacina Valer együttese döntetlen játszott a DEAC-al, míg a Tarpa kikapott Egerben.

A Sényő egy pontot szerzett a DEAC ellen fotó: Snyő FC

