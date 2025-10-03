1 órája
A Kisvárda a sereghajtó ellen köszörülheti ki a csorbát
Vasárnap a 10. fordulót rendezik az NB III Északkeleti csoportjában. A Sényő az újonc ellen javíthat.
Hétvégén a 10. fordulót rendezik a labdarúgó NB III Északkeleti csoportjában. Vármegyei csapataink közül a Sényő és a Tarpa odahaza játszik, előbbi az újonc Gödöllőt, utóbbi pedig a kis Lokit fogadja. A Nyíregyháza II. a hazai pályán még hibátlan Putnokra látogat, míg a Kisvárda II. a sereghajtó Hatvan vendége lesz.
Labdarúgás: NB III, Északkeleti csoport, 10. forduló
Putnok (6.)–Nyíregyháza II. (13.)
Putnok, v.: Pusztai.
Papp Ákos: – Nagyon jó csapat a Putnok, évről évre az egyik bajnokesélyes. Szervezett és fegyelmezett csapatjátékra lesz szükségünk, hogy eredményesek lehessünk.
Hatvan (16.)–Kisvárda II. (2.)
Hatvan, v.: Nagy A.
Törtei Tamás: – Nem dőlt össze a világ, hogy elveszítettük veretlenségünket. Múlt vasárnap az a csapat nyert, amelyik jobban akarta a győzelmet, ez pedig a Tarpa volt. A legfontosabb dolog a héten az volt, hogy ezt rendbe rakjuk, emellett természetesen készültünk a Hatvan elleni meccsre is. Szeretnénk egy új sorozatot kezdeni, ennek a kulcsa pedig az lehet, ha a csapat a korábbi győzni akarással, mentalitással lép pályára hétről hétre.
Tarpa (5.)–DVSC II. (10.)
Tarpa, v.: Borók.
Vjacseszlav Jeremejev: – A tabella csalóka, a Debrecen II. jobb csapat annál, mint amit a helyezése mutatja. Csak fegyelmezett, koncentrált játékkal lehet esélyünk ellenük. Természetesen hazai pályán a három pont begyűjtése a célunk.
Sényő FC-ZMB Building (14.)–Gödöllő (9.)
Sényő, v.: Hajdú.
Kapacina Valer: –
