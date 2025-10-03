október 3., péntek

Labdarúgás NB III

1 órája

A Kisvárda a sereghajtó ellen köszörülheti ki a csorbát

Címkék#Kisvárda II#labdarúgás NB III#Nyíregyháza II#Tarpa#Sényő FC#labdarúgás

Vasárnap a 10. fordulót rendezik az NB III Északkeleti csoportjában. A Sényő az újonc ellen javíthat.

Szon.hu

Hétvégén a 10. fordulót rendezik a labdarúgó NB III Északkeleti csoportjában. Vármegyei csapataink közül a Sényő és a Tarpa odahaza játszik, előbbi az újonc Gödöllőt, utóbbi pedig a kis Lokit fogadja. A Nyíregyháza II. a hazai pályán még hibátlan Putnokra látogat, míg a Kisvárda II. a sereghajtó Hatvan vendége lesz.

Sényő
Az NB III legutóbbi fordulójában a Sényő a Cigándot fogadta fotó: Sényő FC-ZMB Building/Facebook

Labdarúgás: NB III, Északkeleti csoport, 10. forduló

Putnok (6.)–Nyíregyháza II. (13.)

Putnok, v.: Pusztai.

Papp Ákos: – Nagyon jó csapat a Putnok, évről évre az egyik bajnokesélyes. Szervezett és fegyelmezett csapatjátékra lesz szükségünk, hogy eredményesek lehessünk.

Hatvan (16.)–Kisvárda II. (2.)

Hatvan, v.: Nagy A.

Törtei Tamás: – Nem dőlt össze a világ, hogy elveszítettük veretlenségünket. Múlt vasárnap az a csapat nyert, amelyik jobban akarta a győzelmet, ez pedig a Tarpa volt. A legfontosabb dolog a héten az volt, hogy ezt rendbe rakjuk, emellett természetesen készültünk a Hatvan elleni meccsre is. Szeretnénk egy új sorozatot kezdeni, ennek a kulcsa pedig az lehet, ha a csapat a korábbi győzni akarással, mentalitással lép pályára hétről hétre.

Tarpa (5.)–DVSC II. (10.)

Tarpa, v.: Borók.

Vjacseszlav Jeremejev: – A tabella csalóka, a Debrecen II. jobb csapat annál, mint amit a helyezése mutatja. Csak fegyelmezett, koncentrált játékkal lehet esélyünk ellenük. Természetesen hazai pályán a három pont begyűjtése a célunk.

Sényő FC-ZMB Building (14.)–Gödöllő (9.)

Sényő, v.: Hajdú.

Kapacina Valer: –

A Kisvárda II. a Tarpa ellen veszítette el veretlenségét – összefoglaló

