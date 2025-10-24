Idegenben folytatja a Sényő – edzői nyilatkozatokkal

Hétvégén a 13. fordulót rendezik az NB III Északkeleti csoportjában. Egyetlen mérkőzést rendeznek szombaton, a Kisvárda II. a Tiszaújvárost látja vendégül. Törtei Tamás együttese múlt héten három mérkőzéses nyeretlen szériáját törte meg a DVTK II. legyőzésével, bízunk benne, hogy ismét három ponttal gazdagodnak. Vasárnap combos feladat vár a kis Szparira, a harmadik helyen álló Cigándot látják vendégül Örökösföldön. Az egyre jobb formát mutató Sényő Tiszafüredre utazik, míg a Tarpa a Putnokot látja vendégül.

