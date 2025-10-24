október 24., péntek

Labdarúgás NB III

Idegenben folytatja a Sényő – edzői nyilatkozatokkal

Hétvégén folytatódnak a küzdelmek az NB III Északkeleti csoportjában. a Sényő Tiszafüredre látogat, a többi vármegyebeli csapatunk odahaza játszik.

Hétvégén a 13. fordulót rendezik az NB III Északkeleti csoportjában. Egyetlen mérkőzést rendeznek szombaton, a Kisvárda II. a Tiszaújvárost látja vendégül. Törtei Tamás együttese múlt héten három mérkőzéses nyeretlen szériáját törte meg a DVTK II. legyőzésével, bízunk benne, hogy ismét három ponttal gazdagodnak. Vasárnap combos feladat vár a kis Szparira, a harmadik helyen álló Cigándot látják vendégül Örökösföldön. Az egyre jobb formát mutató Sényő Tiszafüredre utazik, míg a Tarpa a Putnokot látja vendégül.

Sényő
A Sényő a Tiszafüred vendége lesz

Labdarúgás: NB III, Északkeleti csoport, 13. forduló

Kisvárda II. (1.)–Tiszaújváros (12.)

Kisvárda, v.: Pusztai.

Törtei Tamás: – Erre a hétre felépültek sérült játékosaink, így jó létszámban és minőségben tudtunk felkészülni következő ellenfelünkre. Hazai környezetben mindenképpen a győzelem a cél, amely elég lendületet adhatna a Cigánd elleni rangadóra.

Nyíregyháza II. (15.)–Cigánd (3.)

Nyíregyháza, v.: Hajdú D.

Papp Ákos: – Nehéz mérkőzésre számítok, hiszen az egyik bajnokesélyes érkezik hozzánk. Szeretnénk azonban meglepetést szerezni és itthon tartani a három pontot.

Tiszafüred (2.)–Sényő FC-ZMB Building (11.)

Tiszafüred, v.: Dobai.

Kapacina Valer:

Tarpa (5.)–Putnok (6.)

Tarpa, v.: Nagy A.

Vjacseszlav Jeremejev: – Nagyon jó csapat érkezik hozzánk, ezért nehéz mérkőzésre számítok, de győzni akarunk. Hazai pályán eddig őrizzük veretlenségünket, bízom benne, hogy ezt a Putnok elleni meccs után is elmondhatom.

Így győzte le a Sényő az Egert

