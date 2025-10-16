Vérfagyasztó sérülés! Mentő vitte el a pályáról a Szakoly játékosát, videón a súlyos eset

Ha csak az eredményre pillantunk, azt gondolhatnánk, minden jól alakult szakolyi szempontból a község együttesének vasárnapi bajnoki mérkőzésén. A Vármegyei II. osztály első helyén álló együttes Biriben vendégszerepelt és végül könnyed 5–2-es sikernek örülhetett. Az örömöt azonban beárnyékolja egy súlyos sérülés, az első félidő hajrájában ugyanis a csapat 23 éves játékosa, Fazekas Marcell egy szerencsétlen ütközés következtében a földön maradt. Azonnal látni és tudni lehetett, hogy nagy a baj.

Marcit hétfő este látogatták meg csapattársai. A játékos kénytelen hónapokat kihagyni súlyos sérülése után

Fotó: Szakoly SE

Akik csak méterekre voltak a szituációtól, hallották a reccsenést, majd azt is konstatálhatták, hogy Marci térde finoman szólva rendellenes pozícióban van. A nyáron Szakolyba szerződő futballista nem tudta saját lábán elhagyni a játékteret, mentő szállította a nyíregyházi kórházba, ahol térdkalács-törést állapítottak meg. Még aznap este megműtötték.

– Az esetnél hallottam egy nagy reccsenést, megijedtem, azt viszont akkor még nem tudtam, hogy törés vagy szakadás. Úgymond szerencse a szerencsétlenségben, hogy nem szakadt el, „csak” hosszában eltört a térdkalács – szolgált helyzetjelentéssel Fazekas Marcell. Egyébiránt utóbbi mondata is tanulságos, hisz mint kiderült, az ominózus csont az esetek legalább 95 %-ban keresztben törik, a 23 éves játékos sérülése tehát valóban nem mindennapi.

A sérülés része a játéknak

Hétfő este a Szakoly SE játékos-edzője, Kovács Ádám és a csapat több játékosa tett látogatást Marcinál, aki két csavart és egy drótot is kapott a térdébe.

– Ha minden igaz, hat hét a felépülés, utána gyógytorna, aztán a téli felkészülést már elkezdhetem a csapattal. A műtét óta jobban érzem magam, bár fáj még a lábam, de nem annyira, mint tegnap. Sajnos, a sérülés benne van a játékban, a meccs hevében történt, nem volt szándékos. Nagyon sokat jelent nekem a teljes csapat támogatása, és minden jókívánságot köszönök.

Azt édesanyja is megerősítette, Marci fájdalomküszöbe igen magas, persze ez sem véletlen: 23-szoros magyar bajnok, kétszeres világ- és Európa-bajnok kemposról van szó, aki tehát számtalanszor felállt már, ha földre került.

Az eset videón: