október 16., csütörtök

Gál névnap

+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Két csavar, egy drót

33 perce

Vérfagyasztó sérülés! Mentő vitte el a pályáról a Szakoly játékosát, videón a súlyos eset

Címkék#térdkalács#Szakoly#súlyos sérülés#megye II#labdarúgás

Két csavart és egy drótot is kapott a térdébe, hat hétig lesz sínben a lába Fazekas Marcellnak. A 23 éves játékos a súlyos sérülés ellenére már a visszatérésen gondolkodik.

Kerecsen József

Ha csak az eredményre pillantunk, azt gondolhatnánk, minden jól alakult szakolyi szempontból a község együttesének vasárnapi bajnoki mérkőzésén. A Vármegyei II. osztály első helyén álló együttes Biriben vendégszerepelt és végül könnyed 5–2-es sikernek örülhetett. Az örömöt azonban beárnyékolja egy súlyos sérülés, az első félidő hajrájában ugyanis a csapat 23 éves játékosa, Fazekas Marcell egy szerencsétlen ütközés következtében a földön maradt. Azonnal látni és tudni lehetett, hogy nagy a baj.

Fazekas Marcell (Szakoly SE) súlyos sérülése.
Marcit hétfő este látogatták meg csapattársai. A játékos kénytelen hónapokat kihagyni súlyos sérülése után
Fotó: Szakoly SE

Akik csak méterekre voltak a szituációtól, hallották a reccsenést, majd azt is konstatálhatták, hogy Marci térde finoman szólva rendellenes pozícióban van. A nyáron Szakolyba szerződő futballista nem tudta saját lábán elhagyni a játékteret, mentő szállította a nyíregyházi kórházba, ahol térdkalács-törést állapítottak meg. Még aznap este megműtötték. 

– Az esetnél hallottam egy nagy reccsenést, megijedtem, azt viszont akkor még nem tudtam, hogy törés vagy szakadás. Úgymond szerencse a szerencsétlenségben, hogy nem szakadt el, „csak” hosszában eltört a térdkalács – szolgált helyzetjelentéssel Fazekas Marcell. Egyébiránt utóbbi mondata is tanulságos, hisz mint kiderült, az ominózus csont az esetek legalább 95 %-ban keresztben törik, a 23 éves játékos sérülése tehát valóban nem mindennapi.

A sérülés része a játéknak

Hétfő este a Szakoly SE játékos-edzője, Kovács Ádám és a csapat több játékosa tett látogatást Marcinál, aki két csavart és egy drótot is kapott a térdébe. 

–  Ha minden igaz, hat hét a felépülés, utána gyógytorna, aztán a téli felkészülést már elkezdhetem a csapattal. A műtét óta jobban érzem magam, bár fáj még a lábam, de nem annyira, mint tegnap. Sajnos, a sérülés benne van a játékban, a meccs hevében történt, nem volt szándékos. Nagyon sokat jelent nekem a teljes csapat támogatása, és minden jókívánságot köszönök.

Azt édesanyja is megerősítette, Marci fájdalomküszöbe igen magas, persze ez sem véletlen: 23-szoros magyar bajnok, kétszeres világ- és Európa-bajnok kemposról van szó, aki tehát számtalanszor felállt már, ha földre került. 

Az eset videón:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu