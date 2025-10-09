Tizenöt meccs veretlenül; száz bajnoki gól

Mint arról beszámoltunk, hétfőn este újabb emlékezetes mérkőzést játszott az A'Studió Futsal Nyíregyháza. Mint ismert, 9–0-ra győzte le Lovas Norbert egylete az előző idényben ezüstérmes Kecskemétet, vagyis az első nyolc mérkőzését veretlenül abszolválta a gárda. Az előző idény felső házi rájátszását és a bronzcsatát is ideszámítva már 15 bajnoki mérkőzés óta nem szenvedett vereséget a Studió.

Pulguinha az év gólját lőtte a Studió legutóbbi hazai meccsén

Fotó: Kohut Arpad

Több statisztikai mutatóban is az élen a Studió

A jelenlegi kiírásban eleddig a Nyíregyháza szerezte a legtöbb gólt (47) és a második legkevesebbet kapta (11), ezzel érthető módon magáénak tudhatja a csapat a legjobb gólkülönbséget (36).

A Kecskemét ellen elöl és hátul is tökéletesen teljesített a csapat, ebben az idényben már másodszor őrizve meg a kaput – Alasztics Marcell ezúttal is fantasztikusan védett, de a mezőnyjátékosoknak is óriási érdemük van ebben.

Rafinha megszerzete NB I-es pályafutása 135. találatát, míg Maneca jubilált, belőtte a 100. bajnoki gólját, majd hárommal túl is szárnyalta azt. A brazil gólvágó hétfőn este ötször köszönt be, amire még nem volt példa tőle. Ilyen performansz után nem meglepő, hogy vezeti a góllövőlistát. Őt Dróth Zoltán követi, majd Pulguinha foglalja el a harmadik helyet (10) és hármas holtversenyben egy másik nyíregyházi játékos, Hadnagy István a negyedik (9).

Hasonló folytatásra lesz szükség már pénteken, ugyanis rangadóval folytatódik a bajnokságot: 20.15-kor a közvetlen rivális Újpest vendégeként lép pályára a Studió.