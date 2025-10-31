október 31., péntek

Futsal

1 órája

Önbizalommal telve lép pályára a Bakonyban a Studió, az ellenfél a veretlen Veszprém lesz

Címkék#futsal#futsal Nyíregyháza#Veszprém

A Nyírbátor elleni fölényes győzelem után újabb komoly kihívás vár a nyíregyházi futsalosokra, akik pénteken a címvédő és eddig hibátlan Veszprém otthonában lépnek pályára. Lovas Norbert vezetőedző szerint nincs veszítenivalójuk, csak lehetőségük bizonyítani, hogy jó úton járnak.

Mihály Norbert

A hétfői vármegyei rangadón az A'Studió Futsal Nyíregyháza 5–1-es diadalt aratott a vármegyei rivális Nyírbátor B-Kerép felett, ami kellő önbizalmat adhat a folytatásra. A csapat vezetőedzője, Lovas Norbert ugyan némi hiányérzetet is megfogalmazott, de összességében elégedett volt tanítványaival.

Studió
Nehéz feladat előtt a Studió
Fotó: A'Studió Futsal Nyíregyháza

Veszprémbe is pontokért utazik a Studió

– Akadtak kisebb hibák, de magabiztos győzelmet arattunk. Visszatértek a sérültjeink, akiknek idő kell, míg újra ritmusba kerülnek. Öt gólt szereztünk, és csak egyet kaptunk, ez mindenképpen dicséretet érdemel – értékelt még a hét elején a tréner.

Most azonban jön a szezon eddigi legnagyobb erőpróbája, hiszen a címvédő, tíz meccsből tíz győzelemmel álló Veszprém vár a csapatra. A listavezető otthonában minden pont megszerzése bravúrnak számít, de a nyíregyháziak elszántan készülnek.

– A Veszprém remek formában van, de ez csak motivál minket. Nem fogjuk feladni a saját játékunkat, bár várhatóan többet kell majd védekeznünk a szokásosnál. Ez a meccs kiváló erőfelmérő lesz, és ha ponttal vagy pontokkal térünk haza, az bizonyítja, hogy jó úton haladunk – mondta a tréner.

A pénteki találkozót a veszprémiek szokás szerint élőben közvetítik, a közvetítés linkjét a nyíregyházi klub a mérkőzés előtt megosztja.

A Nyírbátor majd csak hétfőn lép pályára, Trencsényi János tanítványai a PTE-PEAC gárdáját fogadják.

 

