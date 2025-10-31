35 perce
Önbizalommal telve lép pályára a Bakonyban a Studió, az ellenfél a veretlen Veszprém lesz
A Nyírbátor elleni fölényes győzelem után újabb komoly kihívás vár a nyíregyházi futsalosokra, akik pénteken a címvédő és eddig hibátlan Veszprém otthonában lépnek pályára. Lovas Norbert vezetőedző szerint nincs veszítenivalójuk, csak lehetőségük bizonyítani, hogy jó úton járnak.
A hétfői vármegyei rangadón az A'Studió Futsal Nyíregyháza 5–1-es diadalt aratott a vármegyei rivális Nyírbátor B-Kerép felett, ami kellő önbizalmat adhat a folytatásra. A csapat vezetőedzője, Lovas Norbert ugyan némi hiányérzetet is megfogalmazott, de összességében elégedett volt tanítványaival.
Veszprémbe is pontokért utazik a Studió
– Akadtak kisebb hibák, de magabiztos győzelmet arattunk. Visszatértek a sérültjeink, akiknek idő kell, míg újra ritmusba kerülnek. Öt gólt szereztünk, és csak egyet kaptunk, ez mindenképpen dicséretet érdemel – értékelt még a hét elején a tréner.
Most azonban jön a szezon eddigi legnagyobb erőpróbája, hiszen a címvédő, tíz meccsből tíz győzelemmel álló Veszprém vár a csapatra. A listavezető otthonában minden pont megszerzése bravúrnak számít, de a nyíregyháziak elszántan készülnek.
– A Veszprém remek formában van, de ez csak motivál minket. Nem fogjuk feladni a saját játékunkat, bár várhatóan többet kell majd védekeznünk a szokásosnál. Ez a meccs kiváló erőfelmérő lesz, és ha ponttal vagy pontokkal térünk haza, az bizonyítja, hogy jó úton haladunk – mondta a tréner.
A pénteki találkozót a veszprémiek szokás szerint élőben közvetítik, a közvetítés linkjét a nyíregyházi klub a mérkőzés előtt megosztja.
A Nyírbátor majd csak hétfőn lép pályára, Trencsényi János tanítványai a PTE-PEAC gárdáját fogadják.
Nem bírt egymással a Kisvárda és az edzőt váltó Szpari október utolsó hétvégéjén (videóval)
Pozitív változást hozhat Nyíregyházára Bódog Tamás, de egy nap alatt ő sem tehet csodát