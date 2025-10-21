október 21., kedd

Súlyemelés

1 órája

Arany-, és bronzérem az országos bajnokságról – mutatjuk a győztes gyakorlatot

Szon.hu

Több mint tíz klub hetven fiatal versenyzője állt dobogóra a debreceni junior súlyemelő magyar bajnokságon vasárnap. A fiatalok mindkét nemnél nyolc-nyolc súlycsoportban mérték össze az erejüket a DSZC Vegyipari Technikum tornacsarnokában – számolt be róla a haon.hu. A megméretésen dobogóra álltak az NYVSC súlyemelői is. Mikovics Barnabás és Rentkó Máté egyaránt a 110 kg-osok között versenyzett, előbbi bronzéremet nyert, utóbbi magyar bajnok lett.

