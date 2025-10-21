Súlyemelés
1 órája
Arany-, és bronzérem az országos bajnokságról – mutatjuk a győztes gyakorlatot
Több mint tíz klub hetven fiatal versenyzője állt dobogóra a debreceni junior súlyemelő magyar bajnokságon vasárnap. A fiatalok mindkét nemnél nyolc-nyolc súlycsoportban mérték össze az erejüket a DSZC Vegyipari Technikum tornacsarnokában – számolt be róla a haon.hu. A megméretésen dobogóra álltak az NYVSC súlyemelői is. Mikovics Barnabás és Rentkó Máté egyaránt a 110 kg-osok között versenyzett, előbbi bronzéremet nyert, utóbbi magyar bajnok lett.
Ezt ne hagyja ki!Kézilabda NB II
5 órája
A Nyírbátor legyőzte hajdúsági riválisát – egy helyen a férfi NB II hétvégi eredményei, edzői nyilatkozatokkal
