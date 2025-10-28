október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

10°
+11
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Edzőkeringő

2 órája

Hivatalos: menesztették a Szpari edzőjét

Címkék#Nyíregyháza#Szabó István#Szpari

A klub vezetése kedden válságértekezletet tartott, ahol Szabó István vezetőedző menesztéséről döntöttek.

Munkatársunktól

Immáron hivatalos, hogy edzőváltásra került sor a labdarúgó NB I-ben szereplő Nyíregyháza Spartacus FC csapatánál. A klub vezetése kedden válságértekezletet tartott, majd a vezetés úgy döntött, hogy megválik a jelenlegi vezetőedzőtől, Szabó Istvántól, noha a tréner még a hét elején is vezette a csapat edzéseit. A döntést a keddi tréning után közölték vele, így már nem ő irányítja a Szparit a pénteki, Kisvárda elleni bajnokin. A klub egyelőre nem hozta nyilvánosságra, ki veszi át a csapatot a következő mérkőzésre, csupán annyit közölt, hogy megkezdődtek a tárgyalások az utódlást illetően.

Szabó István munkáját megköszönte a Szpari vezetősége
Szabó István munkáját megköszönte a Szpari vezetősége
Fotó: MW-Archív

Szabó István pályafutása

Szabó István neve az elmúlt években több magyar klubnál is ismertté vált, mint tapasztalt és következetes szakember. Edzői karrierje során többek között a Kecskeméti TE-nél is dolgozott, ahol kimagasló eredményeket ért el, és komoly elismerést szerzett szakmai felkészültségével. Munkáját mindig a fegyelemre, a csapategységre és a fiatal játékosok fejlődésére helyezte. Nyíregyházán is hasonló szemléletet képviselt, elkötelezetten dolgozott a csapat stabilizálásán és a klub hosszú távú céljainak megvalósításán, melynek eredményeképpen a Nyíregyháza az előző szezon végén bennmaradt az élvonalban, ám a szombati Kazincbarcika elleni összecsapást követően a bajnoki tabella utolsó, tizenkettedik pozíciójába csúszott vissza.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu