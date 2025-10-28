1 órája
Friss hír: menesztették a Szpari edzőjét
A klub vezetése kedden válságértekezletet tartott. Úgy tudjuk, Szabó István vezetőedző menesztéséről döntöttek.
Egybehangzó sajtóinformációk szerint edzőváltásra kerül sor a labdarúgó NB I-ben szereplő Nyíregyháza Spartacus FC csapatánál. Úgy tudjuk, a klub vezetése kedden válságértekezletet tartott, majd a vezetés úgy döntött, hogy megválik a jelenlegi vezetőedzőtől, Szabó Istvántól, noha a tréner még a hét elején is vezette a csapat edzéseit. A hírek szerint a döntést a keddi tréning után közölték vele, így várhatóan már nem ő irányítja a Szparit a pénteki, Kisvárda elleni bajnokin. A klub egyelőre nem hozta nyilvánosságra, ki veszi át a csapatot a következő mérkőzésre.
Szabó István pályafutása
Szabó István neve az elmúlt években több magyar klubnál is ismertté vált, mint tapasztalt és következetes szakember. Edzői karrierje során többek között a Kecskeméti TE-nél is dolgozott, ahol kimagasló eredményeket ért el, és komoly elismerést szerzett szakmai felkészültségével. Munkáját mindig a fegyelemre, a csapategységre és a fiatal játékosok fejlődésére helyezte. Nyíregyházán is hasonló szemléletet képviselt, elkötelezetten dolgozott a csapat stabilizálásán és a klub hosszú távú céljainak megvalósításán, melynek eredményeképpen a Nyíregyháza az előző szezon végén bennmaradt az élvonalban, ám a szombati Kazincbarcika elleni összecsapást követően a bajnoki tabella utolsó, tizenkettedik pozíciójába csúszott vissza.
