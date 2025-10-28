október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

14°
+11
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kisvárda

48 perce

Egy félidő alatt lett a forduló egyik legjobbja

Címkék#Szabó Szilárd#Molnár Gábor#Kisvárda FC

Kiemelkedő teljesítménnyel hívta fel magára a figyelmet Szabó Szilárd a Kisvárda FC legutóbbi, Győr elleni bajnokiján. A fiatal szélső csereként lépett pályára a második félidőben, de alig negyvenöt perc alatt két gólpasszával döntő szerepet vállalt csapata 3–2-es győzelmében.

Mihály Norbert

A Fizz Liga 11. fordulója után szinte minden szakmai fórum elismerte a Kisvárda Master Good fiatal játékosának, Szabó Szilárdnak a produkcióját. A Nemzeti Sport, a csakfoci.hu és az M4 Sport egyaránt beválasztotta őt a forduló válogatottjába.

Szabó
Szabó Szilárd teljesítményére nem lehetett panasz
Fotó: kisvardafc.hu

Meghatározó teljesítményt nyújtott Szabó Szilárd

A Nemzeti Sport válogatottjában Szabó Szilárd azok közé került, akik rövid idő alatt is meghatározó teljesítményt nyújtottak. A csakfoci.hu szakírói szintén külön kiemelték a lendületét és bátorságát, szerintük a szélső beállása után új élet költözött a Kisvárda támadójátékába, hiszen mind az egyenlítő, mind pedig a győztes gól előkészítésében oroszlánrészt vállalt.

A portál ráadásul nemcsak Szabót dicsérte, hanem a meccs utolsó perceiben betaláló Molnár Gábort is beválogatta a forduló cseresorába. Molnár a 75. percben érkezett, és a hajrában szerzett győztes góljával tette fel a pontot az i-re.

Az M4 Sport is hasonlóképpen értékelte a jobbszélső játékát. A közszolgálati csatorna elemzése szerint Szabó mindössze egy félidőt kapott Révész Attila vezetőedzőtől, de ennyi is elég volt ahhoz, hogy főszereplővé váljon. A 74. percben adott gólpasszával Bíró Bencét, a 89.-ben pedig Molnár Gábort hozta helyzetbe – teljesítménye kiemelkedett a mezőnyből.

Szabó Szilárd így rövid idő alatt bizonyította, hogy csereként is képes meghatározó szerepet játszani. A fiatal támadó lendülete és kreativitása komoly fegyver lehet a Kisvárda számára a bajnokság folytatásában is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu