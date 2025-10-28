Egy félidő alatt lett a forduló egyik legjobbja

A Fizz Liga 11. fordulója után szinte minden szakmai fórum elismerte a Kisvárda Master Good fiatal játékosának, Szabó Szilárdnak a produkcióját. A Nemzeti Sport, a csakfoci.hu és az M4 Sport egyaránt beválasztotta őt a forduló válogatottjába.

Szabó Szilárd teljesítményére nem lehetett panasz

Fotó: kisvardafc.hu

Meghatározó teljesítményt nyújtott Szabó Szilárd

A Nemzeti Sport válogatottjában Szabó Szilárd azok közé került, akik rövid idő alatt is meghatározó teljesítményt nyújtottak. A csakfoci.hu szakírói szintén külön kiemelték a lendületét és bátorságát, szerintük a szélső beállása után új élet költözött a Kisvárda támadójátékába, hiszen mind az egyenlítő, mind pedig a győztes gól előkészítésében oroszlánrészt vállalt.

A portál ráadásul nemcsak Szabót dicsérte, hanem a meccs utolsó perceiben betaláló Molnár Gábort is beválogatta a forduló cseresorába. Molnár a 75. percben érkezett, és a hajrában szerzett győztes góljával tette fel a pontot az i-re.

Az M4 Sport is hasonlóképpen értékelte a jobbszélső játékát. A közszolgálati csatorna elemzése szerint Szabó mindössze egy félidőt kapott Révész Attila vezetőedzőtől, de ennyi is elég volt ahhoz, hogy főszereplővé váljon. A 74. percben adott gólpasszával Bíró Bencét, a 89.-ben pedig Molnár Gábort hozta helyzetbe – teljesítménye kiemelkedett a mezőnyből.

Szabó Szilárd így rövid idő alatt bizonyította, hogy csereként is képes meghatározó szerepet játszani. A fiatal támadó lendülete és kreativitása komoly fegyver lehet a Kisvárda számára a bajnokság folytatásában is.