Európa legjobbjai között: Szabolcsi Szabolcs Vencelék bronzot lőttek Budapesten

Idén Budapest adott otthont a sportlövők Ifjúsági Európa-bajnokságának. Tizenhat nemzet húsz csapata jutott a döntőbe, ahol már a legjobbak mérték össze a tudásukat. A Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület versenyzője Szabolcsi Szabolcs Vencel is kiharcolta a jogot, hogy csapattársai mellett lőállásba álljon. Vencel épphogy befejezte szeptember végén a tűzfegyveres szezont, ahol nem mellesleg nyolc egyéni versenyszámban hat érmet szerzett, az Eb-csapat oszlopos tagjaként kiválóan lőtt, és ezzel megszerezte az első igazán nagy sikerét: Európa-bajnoki bronzérmes lett!

Szabolcsi Szabolcs Vencel kiemelkedő teljesítményt nyújtott

Fotó: MSSZ

A verseny során a nemzeteket két csoportra osztották, melyen belül mindenki mindenkivel összemérte a tudását. Az első nap a svédek ellen a magyar csapat fölényesen nyert 15–9-re, azonban a második párharcot az ukránok ellen elvesztették 18–6-ra. A második nap is döcögősen indult, a lettekkel szemben ismét egy vereség következett, a magyarok 17–7-re kaptak ki. Nem volt mit tenni, az utolsó esély az volt, hogy a csehekkel szemben fölényes győzelmet kell aratni, megpróbálva a lehetetlent, és legalább 19 pontot szerezve. Az ifjú sportlövők – Vencellel az élen – pedig teljesítették ezt a feladatot: fantasztikus eredménnyel 20–4-re megnyerték a meccset, ezzel kiharcolták a bronz mérkőzésen való részvételt. Az eredmények alapján a csoportelsők küzdöttek meg az aranyéremért, még a csoportok második helyezettjei a harmadik helyért álltak lőállásba. Az aranyérmet az ukrán csapat vitte haza, mögöttük az olaszok lettek a másodikak, míg egy izgalmas döntőt lőve a magyarok legyőzték a spanyolokat, így bronzérmesek lettek.