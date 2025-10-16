október 16., csütörtök

Gál névnap

11°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sportlövészet

31 perce

Európa legjobbjai között: Szabolcsi Szabolcs Vencelék bronzot lőttek Budapesten

Címkék#Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület#Szabolcsi Szabolcs Vencelék#Európa-bajnokság

Európa legjobbjai között bizonyított a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület tehetsége.

Idén Budapest adott otthont a sportlövők Ifjúsági Európa-bajnokságának. Tizenhat nemzet húsz csapata jutott a döntőbe, ahol már a legjobbak mérték össze a tudásukat. A Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület versenyzője Szabolcsi Szabolcs Vencel is kiharcolta a jogot, hogy csapattársai mellett lőállásba álljon. Vencel épphogy befejezte szeptember végén a tűzfegyveres szezont, ahol nem mellesleg nyolc egyéni versenyszámban hat érmet szerzett, az Eb-csapat oszlopos tagjaként kiválóan lőtt, és ezzel megszerezte az első igazán nagy sikerét: Európa-bajnoki bronzérmes lett!

Szabolcsi
Szabolcsi Szabolcs Vencel kiemelkedő teljesítményt nyújtott
Fotó: MSSZ

Szabolcsi Szabolcs Vencel kiemelkedett a mezőnyből

A verseny során a nemzeteket két csoportra osztották, melyen belül mindenki mindenkivel összemérte a tudását. Az első nap a svédek ellen a magyar csapat fölényesen nyert 15–9-re, azonban a második párharcot az ukránok ellen elvesztették 18–6-ra. A második nap is döcögősen indult, a lettekkel szemben ismét egy vereség következett, a magyarok 17–7-re kaptak ki. Nem volt mit tenni, az utolsó esély az volt, hogy a csehekkel szemben fölényes győzelmet kell aratni, megpróbálva a lehetetlent, és legalább 19 pontot szerezve. Az ifjú sportlövők – Vencellel az élen – pedig teljesítették ezt a feladatot: fantasztikus eredménnyel 20–4-re megnyerték a meccset, ezzel kiharcolták a bronz mérkőzésen való részvételt. Az eredmények alapján a csoportelsők küzdöttek meg az aranyéremért, még a csoportok második helyezettjei a harmadik helyért álltak lőállásba. Az aranyérmet az ukrán csapat vitte haza, mögöttük az olaszok lettek a másodikak, míg egy izgalmas döntőt lőve a magyarok legyőzték a spanyolokat, így bronzérmesek lettek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu