Szenior úszás

1 órája

Majd' ötvenszer állhattak fel a dobogóra

Címkék#nyíregyházi szenior#úszás#Nyíregyházi Sportcentrum

Negyvenhét érmet nyertek a hazai rendezésű versenyen. Ezzel a nyíregyházi szenior úszók az éremtáblázat élén végeztek.

Szon.hu

Múlt szombaton már harmadjára rendezte meg a Nyíregyházi Sportcentrum csapata Urbin Tamás vezetőedző irányításával a szenior úszók nyíregyházi versenyét. Az elvárásának megfelelően a hazai csapat volt a legnépesebb, nyolc férfi és öt női versenyző állt rajtkőre. Nem is akármilyen eredménnyel, a nyíregyházi szenior úszók 31 arany-, 11 ezüst-, és  5 bronzéremmel az éremtáblázat élén végeztek a népes mezőnyben, ahol, a több, mint 100 versenyző 367 rajtot teljesített. A két szlovák csapat mellett 29 magyar klub képviseltette magát. A színvonalat jellemezte, hogy két országos csúcs is született. A versenyen az 50 m hát emlékszámmal tisztelegtek nemrég elhunyt úszótársuk, Erdélyi Ferenc emléke előtt. Ebben a számban az összetett helyezéseket Dr. Szokol Dianna adta át.

nyíregyházi szenior úszók
A nyíregyházi szenior úszók az éremtáblázat élén végeztek Hátsó sor (balról jobbra): Papp Angelika, Mezei Gábor, Cseh Imre, Kovács Szilárd, Cserés Miklós, Bódi Szabolcs
Első sor (balról jobbra): Hudáky Zoltán, Hajdu Gyula, dr. Szokol Dianna, dr. Tóth Zsófia, Miklós Ágnes, Kirjákné Gyurján Emese

A nyíregyházi szenior úszók eredményei

III. Masters NYSC Kupa Nemzetközi Szenior úszóverseny

Dr. Szokol Dianna (2 arany)
   1. hely: 400 m gyors, 100m mell
Papp Angelika Zsuzsanna (2 arany, 2 ezüst)
   1. hely: 50 m gyors, 50 m mell
   2. hely: 100 m mell, 100m gyors
Miklós Ágnes (4 arany)
   1. hely: 100m gyors, 50 m hát, 50 m gyors, 50 m pillangó)
Kirjákné Gyurján Emese (3 arany)
   1. hely: 100 m gyors, 100 m hát, 50m mell
dr. Tóth Zsófia Fruzsina (4 arany)
   1. hely: 50 m hát, 100 m hát, 50 m mell, 100 m mell)
Hajdu Gyula (2 arany, 1 ezüst, 1 bronz)
   1. hely: 50 m gyors, 50 m mell
   2. hely: 50 m pillangó
   3. hely: 50 m hát
Cserés Miklós (4 arany)
   1. hely: 50 m gyors, 400 m gyors, 50 m hát, 200 m vegyes
Hanász Attila (2 arany, 3 ezüst)
   1. hely: 100 m gyors, 100 m pillangó
   2. hely 50 m gyors, 400 m gyors, 50 m pillangó
Cseh Imre (2 arany, 2 ezüst)
   1. hely: 50 m mell, 100 m mell
   2. hely: 100 m pillangó, 200 m vegyes
Hudáky Zoltán (1 arany, 1 bronz)
   1. hely: 100 m mell
   3. hely: 50 m gyors
Bódi Szabolcs Tamás (1 arany, 1 ezüst, 1 bronz)
   1. hely: 200 m vegyes
   2. hely: 100 m pillangó
   3. hely: 50 m pillangó
Kovács Szilárd (1 ezüst, 2 bronz)
   2. hely: 200 m vegyes
   3. hely: 400 m gyors, 100 m pillangó
Váltó érmek:
4×50m MIX vegyes váltó (Cserés Miklós, dr. Tóth Zsófia, Cseh Imre, dr. Szokol Dianna) (II. korcsoport): 1. hely
4×50m MIX vegyes váltó (Hajdu Gyula, Kirjákné Gyurján Emese, Bódi Szabolcs, Papp Angelika) (III. korcsoport): 2. hely
4×50m női gyorsváltó (dr. Tóth Zsófia, Miklós Ágnes, Papp Angelika, dr. Szokol Dianna): 1. hely
4×50 m férfi gyorsváltó (III. korcsoport) (Hanász Attila, Mezei Gábor, Kovács Szilárd, Hudáky Zoltán): 1. hely
4×50 m férfi gyorsváltó (IV. korcsoport) (Bódi Szabolcs, Cseh Imre, Hajdu Gyula, Cserés Miklós): 1. hely

 

 

