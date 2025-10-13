Majd' ötvenszer állhattak fel a dobogóra

Múlt szombaton már harmadjára rendezte meg a Nyíregyházi Sportcentrum csapata Urbin Tamás vezetőedző irányításával a szenior úszók nyíregyházi versenyét. Az elvárásának megfelelően a hazai csapat volt a legnépesebb, nyolc férfi és öt női versenyző állt rajtkőre. Nem is akármilyen eredménnyel, a nyíregyházi szenior úszók 31 arany-, 11 ezüst-, és 5 bronzéremmel az éremtáblázat élén végeztek a népes mezőnyben, ahol, a több, mint 100 versenyző 367 rajtot teljesített. A két szlovák csapat mellett 29 magyar klub képviseltette magát. A színvonalat jellemezte, hogy két országos csúcs is született. A versenyen az 50 m hát emlékszámmal tisztelegtek nemrég elhunyt úszótársuk, Erdélyi Ferenc emléke előtt. Ebben a számban az összetett helyezéseket Dr. Szokol Dianna adta át.

A nyíregyházi szenior úszók az éremtáblázat élén végeztek Hátsó sor (balról jobbra): Papp Angelika, Mezei Gábor, Cseh Imre, Kovács Szilárd, Cserés Miklós, Bódi Szabolcs

Első sor (balról jobbra): Hudáky Zoltán, Hajdu Gyula, dr. Szokol Dianna, dr. Tóth Zsófia, Miklós Ágnes, Kirjákné Gyurján Emese

A nyíregyházi szenior úszók eredményei