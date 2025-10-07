október 7., kedd

Kézilabda

1 órája

Potyogtak a gólok a Bencs csarnokban, ismét nyert a Nyíregyháza– egy helyen az NB II-es eredmények, edzői nyilatkozatokkal, jegyzőkönyvekkel

A Hajdúböszörmény után újabb hajdúsági csapat maradt hoppon. A SZIKE Nyíregyháza a Hajdúnánást is legyőzte. A hölgyeknél a Szalka nyerte a megyei rangadót.

Szon.hu

Hétvégén újabb fordulót rendeztek a kézilabda NB II-ben. A férfiaknál a Tiszavasvári Hajdúszoboszlón kapott ki, míg a SZIKE Nyíregyháza a Hajdúböszörmény elleni győzelem után ezúttal gólgazdag mérkőzésen a Hajdúnánást múlt felül. Hölgyeknél a vármegyei rangadót szoros első félidőt követően a házigazda Mátészalka nyerte.

SZIKE Nyíregyháza
A SZIKE Nyíregyháza legyőzte a Hajdúnánást fotó: SZIKE Nyíregyháza/Facebook

Kézilabda: NB II.

Férfi, D csoport, 3. forduló

Hajdúszoboszló–Tiszavasvári 31–27 (15–4)

Hajdúszoboszló, 250 néző, v.: Biri, Kiss.

Tiszavasvári: Torma – Szedlacsek 2, Kecskés 11/5, Csikós, Gubó, Gulácsi 7, Gazdag 3. Csere: Boczák, Molnár (kapusok), Kórik 3, Erdős 1, Petruska, Kakócz, Kiss. Edző: Molnár András.

Kiállítások: 8, illetve 12 perc. Hétméteresek: 9/8, illetve 5/5.

Molnár András: – Az eredményeink hűen tükrözik, hogy hol járunk, de azon vagyunk mindannyian, hogy mihamarabb a helyes útra térjünk. Ehhez idő kell, a kérdés, hogy mennyi...

SZIKE Nyíregyháza–Hajdúnánás 36–33 (18–18)

Nyíregyháza, 220 néző, v.: Dulai, Pisák.

Nyíregyháza: Tóth – Szabó 8, Tamás 5, Szűcs, Dobos 5, Kiss 4, Vasas 12/5. Csere: Both (kapus), Újfalussy, Bor 2, Kruták, Szanics, Titi, Tuska. Edző: Türk Ferenc.

Kiállítások: 2, illetve 4 perc. Hétméteresek: 5/5, illetve 2/0.

Türk Ferenc: – Gyenge védelmünket kreatív támadójátékkal kompenzáltunk. Kapusainktól nagyon jókor jöttek fontos védések, amelyek kellettek a győzelemhez.

Női B csoport, 3. forduló

Mátészalka–Tiszavasvári 38–29 (17–16)

Mátészalka, 100 néző, v.: Bíró, Gadnai.

Mátészalka: Csekenyák – Filek 4, Drabik 14, Bodó 2, Barati 3, Gáspár 7/5, Galsai 4. Csere: Szórádi, Lőrincz (kapusok), Tóth, Lengyel, Nyíregyházi, Prokob D. 1, Bákonyi 3, Domrády, Virág. Edző: Csapos János.

Tiszavasvári: Farkas – Balogh Á. 1, Papp 2, Szögi 6/2, Dobi 3, Molnár 1, Kórik 1. Csere: Nyánku (kapus), Balázs D. 4, Lakatos P. 11/5, Balogh I., Lakatos E., Magyar, Balázs H. Edző: Benyusz Kende.

Kiállítások: 10, illetve 18 perc. Hétméteresek: 7/5, illetve 8/7

Csapos János: – Ha az első meccsükre azt mondtam, hogy könnyebb volt, mint amire számítottam, erre azt mondhatom, hogy a vártnál nehezebb volt. Igaz parázs megyei rangadót játszottunk a Tiszavasvárival, akik az első félidőben nagyon jól tartották magukat. Fordulás után aztán fokozatosan elhúztunk és végül magabiztosan tartottuk itthon a két pontot.

Benyusz Kende: – Nem sikerült a játék minden elemében azt megvalósítani, amit szerettünk volna. Tanulunk ebből is, és dolgozunk tovább.

