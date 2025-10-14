3 órája
Nyert és élre állt a SZIKE Nyíregyháza – mutatjuk a tabellát is
Megszerezte első pontjait a Tiszavasvári női csapata. A SZIKE Nyíregyháza Nyírbátorból hozta el a két pontot. Egy helyen a NB II. hétvégi eredményei.
Hétvégén újabb fordulót rendeztek a kézilabda NB II.-ben. A férfiaknál vármegyei csapataink egymás ellen viaskodtak, a Kisvárda Tiszavasváriban szalad bele egy tízesbe, míg a SZIKE Nyíregyháza nagy csatában hozta el a két pontot Nyírbátorból. Mivel a Hajdúszoboszló nagy meglepetésre kikapott Hajdúböszörményben, így Türk Ferenc együttese az élről várhatja a folytatást. A hölgyeknél a Tiszavasvári megszerezte első győzelmét, míg a Mátészalka a Dunakeszi vendégeként szenvedett vereséget.
Kézilabda: NB II.
- Férfi D csoport, 4. forduló
Tiszavasvári–Kisvárda 37–27 (19–13)
Tiszavasvári, 290 néző, v.: Babidorics, Reszegi-Szojka.
Tiszavasvári: Torma – Szedlacsek 12/3, Kecskés 1, Kórik, Kakócz, Gulácsi 6, Gazdag 6. Csere: Boczák, Molnár (kapusok), Gubó, Csikós 2, Terebes 3, Petruska 2, Kiss 3, Pereverzia 1, Ötvös. Edző: Molnár András.
Kisvárda: Hostisóczki – Répási 5, Csendes 5, Kapdos, Horváth 4, Varga 6/1, Szerdi. Csere: Harangi (kapus) 1, Szkiba, Szerdi 1, Kovács, Trencsényi 2, Rusznák, Ruzsinszki, Gyebnár 3/1. Edző: Kerezsi Béla.
Kiállítások: 12, illetve 8 perc. Hétméteresek: 4/4, illetve 5/2.
Molnár András: – Ez a mérkőzés már nyomokban kézilabdát is tartalmazott. Úgy érzem, hogy léptünk előre a nehézségeink ellenére. Az pedig külön öröm, hogy szorgalmas fiataljainknak tudtam lehetőséget adni.
Kerezsi Béla: – Ez a második olyan mérkőzésünk, amelyen jól kezdtünk, de a félidő végére hátrányba kerültünk. Keressük az okát, hogy a megszerzett előnyünket miért nem tudjuk megtartani.
Nyírbátor–SZIKE Nyíregyháza 26–30 (14–14)
Nyírbátor, 150 néző, v.: Móré, Pásztor.
Nyírbátor: Felföldi – Katonka 3, Weibli, Láng 1, Beregi 8/1, Balázs 9/5, Albecz 1. Csere: Bulyáki (kapus), Czeglédi P. 1, Lapos, Zakor, Bod 3. Edző: Tréki Tamás.
Nyíregyháza: Both – Szabó 6, Tamás 2, Szűcs, Tömöri, Kiss 8, Vasas 5/3. Csere: Tóth (kapus), Bor 1, Titi, Dobos 3, Tuska 1, Pál 4. Edző: Türk Ferenc.
Kiállítások: 6, illetve 8 perc. Hétméteresek: 10/6, illetve 3/3.
Tréki Tamás: – Gratulálok a csapatomnak, valamint az ellenfelünknek is, szerintem egy izgalmas, és közönségszórakoztató mérkőzést sikerült játszanunk. Sajnos mindkét félidő végét elrontottuk, emiatt van is bennem némi hiányérzet, vereségünk ellenére azonban emelt fővel jöhettünk le a pályáról.
Türk Ferenc: – A mérkőzés elején nem azt csináltuk, amit megbeszéltünk, így jelentős hátrányba kerültünk. Miután változtattunk lassan egyenesbe került a mérkőzés, de a győzelmünkhöz a kapusaink is kellettek.
A bajnokság állása
1. SZIKE Ny.háza 4 3 - 1 145-122 6
2. Hajdúszoboszló 4 3 - 1 130-1100 6
3. Tiszavasvári 4 2 1 1 135-128 5
4. H.böszörmény 3 2 - 1 90-98 4
5. Nyírbátor 4 2 - 2 116-128 4
6. Balmazújváros 4 1 1 2 119-127 3
7. Kisvárda 3 1 - 2 92-97 2
8. Hajdúnánás 4 - - 4 115-132 0
- Női B csoport, 4. forduló
Tiszavasvári SE–Tempo KSE II. 37–30 (18–14)
Tiszavasvári, 79 néző, v.: Gál, Szikszay.
Tiszavasvári: Farkas – Balogh Á. 3, Magyar 1, Lakatos E. 1, Molnár 3, Lakatos P. 6/5, Kórik 2. Csere: Mészáros (kapus), Balogh I. 1, Balázs D. 7, Dobi 2, Balázs H. 1, Papp 4/1, Szögi 6/2. Edző: Benyusz Kende.
Kiállítások: 6, illetve 6 perc. Hétméteresek: 11/8, illetve 8/6.
Benyusz Kende: – Még mindig nem a legletisztultabb a játékunk, de már nagyon sok jó dolgot tudtunk csinálni mind támadásban, mind védekezésben. Bízom benne, hogy innen már csak felfelé vezet az utunk.
Dunakeszi–Mátészalka 39–29 (14–16)
Dunakeszi, 100 néző, v.: Gyimesi, Kékesi.
Mátészalka: Csekenyák – Filek 4, Drabik 2, Bodó 6, Barati, Gáspár 10/6, Galsai 2. Csere: Szórádi, Lőrincz (kapusok), Bákonyi, Prokob D. 3, Nyíregyházi, Tóth, Tokaji, Lengyel. Edző: Csapos János.
Kiállítások: 6, illetve 14 perc. Hétméteresek: 6/6, illetve 6/6.
Csapos János: – A mérkőzés eleji sérülések megfogták a csapatot, ettől függetlenül küzdöttünk becsületesen, az utolsó tíz perce azonban elfogytunk. Jobbulást kívánunk Drabik Pannának, várjuk vissza.
A bajnokság állása
1. Füzesabony 4 4 - - 185-97 8
2. Rákosmente 4 4 - 0 131-98 8
3. Göd 4 3 - 1 161-109 6
4. Vác U21 4 3 - 1 154-122 6
5. Károli RESC 3 3 - - 100-77 6
6. Mátészalka 3 2 - 1 104-88 4
7. Dunakeszi 4 2 - 2 119-109 4
8. Tiszavasvári 4 1 - 3 118-145 2
9. Salgótarján 4 1 - 3 94-131 2
10. BVSC-Zugló 4 1 - 3 93-136 2
11. Tempo II. 3 - - 3 80-108 0
12. Balmazújváros 3 - - 3 87-127 0
13. Veresegyháza 4 - - 4 85-164 0
