Kézilabda NB II

3 órája

Nyert és élre állt a SZIKE Nyíregyháza – mutatjuk a tabellát is

Megszerezte első pontjait a Tiszavasvári női csapata. A SZIKE Nyíregyháza Nyírbátorból hozta el a két pontot. Egy helyen a NB II. hétvégi eredményei.

Hétvégén újabb fordulót rendeztek a kézilabda NB II.-ben. A férfiaknál vármegyei csapataink egymás ellen viaskodtak, a Kisvárda Tiszavasváriban szalad bele egy tízesbe, míg a SZIKE Nyíregyháza nagy csatában hozta el a két pontot Nyírbátorból. Mivel a Hajdúszoboszló nagy meglepetésre kikapott Hajdúböszörményben, így Türk Ferenc együttese az élről várhatja a folytatást. A hölgyeknél a Tiszavasvári megszerezte első győzelmét, míg a Mátészalka a Dunakeszi vendégeként szenvedett vereséget.

SZIKE Nyíregyháza
A SZIKE Nyíregyháza elhozta a két pontot Nyírbátorból fotó: SZIKE kézilabda Facebook

Kézilabda: NB II.

  • Férfi D csoport, 4. forduló

Tiszavasvári–Kisvárda 37–27 (19–13)

Tiszavasvári, 290 néző, v.: Babidorics, Reszegi-Szojka.

Tiszavasvári: Torma – Szedlacsek 12/3, Kecskés 1, Kórik, Kakócz, Gulácsi 6, Gazdag 6. Csere: Boczák, Molnár (kapusok), Gubó, Csikós 2, Terebes 3, Petruska 2, Kiss 3, Pereverzia 1, Ötvös. Edző: Molnár András.

Kisvárda: Hostisóczki – Répási 5, Csendes 5, Kapdos, Horváth 4, Varga 6/1, Szerdi. Csere: Harangi (kapus) 1, Szkiba, Szerdi 1, Kovács, Trencsényi 2, Rusznák, Ruzsinszki, Gyebnár 3/1. Edző: Kerezsi Béla.

Kiállítások: 12, illetve 8 perc. Hétméteresek: 4/4, illetve 5/2.

Molnár András: – Ez a mérkőzés már nyomokban kézilabdát is tartalmazott. Úgy érzem, hogy léptünk előre a nehézségeink ellenére. Az pedig külön öröm, hogy szorgalmas fiataljainknak tudtam lehetőséget adni.

Kerezsi Béla: – Ez a második olyan mérkőzésünk, amelyen jól kezdtünk, de a félidő végére hátrányba kerültünk. Keressük az okát, hogy a megszerzett előnyünket miért nem tudjuk megtartani.

Nyírbátor–SZIKE Nyíregyháza 26–30 (14–14)

Nyírbátor, 150 néző, v.: Móré, Pásztor.

Nyírbátor: Felföldi – Katonka 3, Weibli, Láng 1, Beregi 8/1, Balázs 9/5, Albecz 1. Csere: Bulyáki (kapus), Czeglédi P. 1, Lapos, Zakor, Bod 3. Edző: Tréki Tamás.

Nyíregyháza: Both – Szabó 6, Tamás 2, Szűcs, Tömöri, Kiss 8, Vasas 5/3. Csere: Tóth (kapus), Bor 1, Titi, Dobos 3, Tuska 1, Pál 4. Edző: Türk Ferenc.

Kiállítások: 6, illetve 8 perc. Hétméteresek: 10/6, illetve 3/3.

Tréki Tamás: – Gratulálok a csapatomnak, valamint az ellenfelünknek is, szerintem egy izgalmas, és közönségszórakoztató mérkőzést sikerült játszanunk. Sajnos mindkét félidő végét elrontottuk, emiatt van is bennem némi hiányérzet, vereségünk ellenére azonban emelt fővel jöhettünk le a pályáról.

Türk Ferenc: – A mérkőzés elején nem azt csináltuk, amit megbeszéltünk, így jelentős hátrányba kerültünk. Miután változtattunk lassan egyenesbe került a mérkőzés, de a győzelmünkhöz a kapusaink is kellettek.

A bajnokság állása

1. SZIKE Ny.háza 4 3 - 1 145-122 6

2. Hajdúszoboszló 4 3 - 1 130-1100 6

3. Tiszavasvári 4 2 1 1 135-128 5

4. H.böszörmény 3 2 - 1 90-98 4

5. Nyírbátor 4 2 - 2 116-128 4

6. Balmazújváros 4 1 1 2 119-127 3

7. Kisvárda 3 1 - 2 92-97 2

8. Hajdúnánás 4 - - 4 115-132 0

  • Női B csoport, 4. forduló

Tiszavasvári SE–Tempo KSE II. 37–30 (18–14)

Tiszavasvári, 79 néző, v.: Gál, Szikszay.

Tiszavasvári: Farkas – Balogh Á. 3, Magyar 1, Lakatos E. 1, Molnár 3, Lakatos P. 6/5, Kórik 2. Csere: Mészáros (kapus), Balogh I. 1, Balázs D. 7, Dobi 2, Balázs H. 1, Papp 4/1, Szögi 6/2. Edző: Benyusz Kende.

Kiállítások: 6, illetve 6 perc. Hétméteresek: 11/8, illetve 8/6.

Benyusz Kende: – Még mindig nem a legletisztultabb a játékunk, de már nagyon sok jó dolgot tudtunk csinálni mind támadásban, mind védekezésben. Bízom benne, hogy innen már csak felfelé vezet az utunk.

Dunakeszi–Mátészalka 39–29 (14–16)

Dunakeszi, 100 néző, v.: Gyimesi, Kékesi.

Mátészalka: Csekenyák – Filek 4, Drabik 2, Bodó 6, Barati, Gáspár 10/6, Galsai 2. Csere: Szórádi, Lőrincz (kapusok), Bákonyi, Prokob D. 3, Nyíregyházi, Tóth, Tokaji, Lengyel. Edző: Csapos János.

Kiállítások: 6, illetve 14 perc. Hétméteresek: 6/6, illetve 6/6.

Csapos János: – A mérkőzés eleji sérülések megfogták a csapatot, ettől függetlenül küzdöttünk becsületesen, az utolsó tíz perce azonban elfogytunk. Jobbulást kívánunk Drabik Pannának, várjuk vissza.

A bajnokság állása

1. Füzesabony 4 4 - - 185-97 8

2. Rákosmente 4 4 - 0 131-98 8

3. Göd 4 3 - 1 161-109 6

4. Vác U21 4 3 - 1 154-122 6

5. Károli RESC 3 3 - - 100-77 6

6. Mátészalka 3 2 - 1 104-88 4

7. Dunakeszi 4 2 - 2 119-109 4

8. Tiszavasvári 4 1 - 3 118-145 2

9. Salgótarján 4 1 - 3 94-131 2

10. BVSC-Zugló 4 1 - 3 93-136 2

11. Tempo II. 3 - - 3 80-108 0

12. Balmazújváros 3 - - 3 87-127 0

13. Veresegyháza 4 - - 4 85-164 0

Így győzte le Tiszavasvári a Kisvárdát

