Elmozdult a kieső helyről Szabó István csapata

Mint ismert, a Nyíregyháza Spartacus FC a félidőben még hátrányban volt, ám végül 3–1-re legyőzte a vendég Zalaegerszeget a Fizz Liga 9. fordulójában. A négy forduló óta nyeretlen, utolsó helyre visszacsúszott Szpari a második félidőben felőrölte ellenfelét, Daniel Lima góljára Katona Bálint, Benczenleitner Barna és Kovács Milán válaszolt. Szabó István vezetőedző együttese sikerével elkerült a kieső helyekről.

Benczenleitner Barna szerezte a Szpari második gólját

Fotó: Bozsó Katalin

A bekapott gólig dominált a Szpari

– Az egyik játékosunk, Katona Mátyás sérülés miatt kórházban van – érétkelte a találkozót a hivatalos sajtótájékoztatón a Nyíregyháza trénere, Szabó István. – Tudjuk, hogy nézte a mérkőzést, szerettünk volna felé egy gesztust tenni a győzelemmel. Ebből a szempontból nagyon nehéz hét volt. Gondoljon bele mindenki, valaki egy hete belső sérülésekkel kórházban fekszik – nem könnyű ezt megemészteni. Teljesen megérdemelten nyertük meg a találkozót, végig nyomás alatt tartottuk a Zalaegerszeget. Jobban játszottunk, helyzeteket dolgoztunk ki, a második félidőben jókor jött a korai gól. A paprikás hangulatú első félidő után, a szünetben arra kértem a játékosaim, hogy csak a mérkőzéssel foglalkozzanak.

– A kapott gólig domináltunk, több helyzetünk volt, de sajnos a futball néha megbüntet a kihagyott lehetőségekért. Sikerült felállni ebből és megnyertük a mérkőzést – vélekedett az M4Sport kamerái előtt a harmadik hazai gól szerzője, a csereként remekül beszálló Kovács Milán.

Természetesen a ZTE trénere nem volt túlságosan elégedet:

– Három gólt kaptunk pontrúgásból, fejlődnünk kell ezen a területen – nyilatkozta a Zalaegerszeg vezetőedzője, Nuno Campos. – Az első bekapott gól után fel kellett volna állnunk. Nem játszottunk jól, a minket jellemző labdabirtoklást sem sikerült megoldanunk. Életkortól függetlenül gyorsan kell fejlődnünk, a következő meccsen más arcunkat kell mutatnunk.