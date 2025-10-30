október 30., csütörtök

Alfonz névnap

19°
+17
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szpari

1 órája

Pozitív változást hozhat Nyíregyházára Bódog Tamás, de egy nap alatt ő sem tehet csodát

Címkék#nyíregyháza spartacus#Bódog Tamás#Szpari

Egy tapasztalt, külföldön edződött szakember ül le a Szpari kispadjára, aki máris magabiztosan tekint a jövőbe.

Mihály Norbert

A Nyíregyháza Spartacus FC új vezetőedzője Bódog Tamás lett, aki hosszú évek után tér vissza Németországból, hogy a piros-kékek élén folytassa karrierjét. A nemzetközi tapasztalattal rendelkező tréner neve garancia a munkabírásra és a fegyelemre. A Szparinál mindkettőre nagy szükség lesz, már csak annak okán is, hogy a gárda az élvonalban maradjon.

Szpari
Bódog Tamás a Szpari új trénere
Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC

Komoly nemzetközi rutinnal rendelkezik a Szpari új vezetőedzője

Bódog játékosként a válogatottságig jutott, klubszinten pedig több német csapatban, köztük az Ulmban és a Mainzban is meghatározó szerepet játszott, utóbbival két alkalommal is feljutott az élvonalba. Edzői pályáját szintén Németországban kezdte: Jürgen Klopp segítőjeként dolgozott a Mainzban, majd a Lipcse másodedzője lett. Később a dán Brøndbynél szerzett új tapasztalatokat, mielőtt 2017-ben hazatért, hogy a DVTK vezetőedzőjeként tegye magát próbára. Később megfordult a Kisvárda és a Budapest Honvéd kispadján is, majd 2022-ben újra Németországba, a Hertha BSC-hez szerződött.

– Óriási megtiszteltetés a Nyíregyháza vezetőedzőjének lenni, és már most érzem, hogy különleges közegbe kerültem – mondta a Szpari honlapján Bódog. – A klub látványosan fejlődött az elmúlt években, az infrastruktúra példás, a csapat stabil, és a vezetésben is ott van az igazi futballszenvedély. Szeretném, ha közösen tovább építenénk ezt az utat, és eredményesek lennénk a pályán is.

A tréner debütálására pénteken kerül sor, nem is akárki ellen, hiszen épp az a Kisvárda lesz az ellenfél, ahol korábban maga is dolgozott.

A pécsi születésű szakember mindig is híres volt maximalizmusáról és energikus stílusáról. Külföldön megszerzett szemlélete, modern futballfilozófiája és fegyelmezett vezetői hozzáállása miatt sokan a „német iskola” hazai képviselőjének tartják. Edzőként nemcsak taktikailag, hanem mentálisan is erősíteni szeretné a Nyíregyházát, mivel vallja, hogy a siker alapja a hit, a közösség és a munka öröme.

Bódog most új fejezetet nyit! Célja, hogy a Nyíregyháza Spartacus FC ne csak bennmaradjon az NB I-ben, hanem hosszú távon is meghatározó szereplője legyen a magyar labdarúgásnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu