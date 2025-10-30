Pozitív változást hozhat Nyíregyházára Bódog Tamás, de egy nap alatt ő sem tehet csodát

A Nyíregyháza Spartacus FC új vezetőedzője Bódog Tamás lett, aki hosszú évek után tér vissza Németországból, hogy a piros-kékek élén folytassa karrierjét. A nemzetközi tapasztalattal rendelkező tréner neve garancia a munkabírásra és a fegyelemre. A Szparinál mindkettőre nagy szükség lesz, már csak annak okán is, hogy a gárda az élvonalban maradjon.

Bódog Tamás a Szpari új trénere

Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC

Komoly nemzetközi rutinnal rendelkezik a Szpari új vezetőedzője

Bódog játékosként a válogatottságig jutott, klubszinten pedig több német csapatban, köztük az Ulmban és a Mainzban is meghatározó szerepet játszott, utóbbival két alkalommal is feljutott az élvonalba. Edzői pályáját szintén Németországban kezdte: Jürgen Klopp segítőjeként dolgozott a Mainzban, majd a Lipcse másodedzője lett. Később a dán Brøndbynél szerzett új tapasztalatokat, mielőtt 2017-ben hazatért, hogy a DVTK vezetőedzőjeként tegye magát próbára. Később megfordult a Kisvárda és a Budapest Honvéd kispadján is, majd 2022-ben újra Németországba, a Hertha BSC-hez szerződött.

– Óriási megtiszteltetés a Nyíregyháza vezetőedzőjének lenni, és már most érzem, hogy különleges közegbe kerültem – mondta a Szpari honlapján Bódog. – A klub látványosan fejlődött az elmúlt években, az infrastruktúra példás, a csapat stabil, és a vezetésben is ott van az igazi futballszenvedély. Szeretném, ha közösen tovább építenénk ezt az utat, és eredményesek lennénk a pályán is.

A tréner debütálására pénteken kerül sor, nem is akárki ellen, hiszen épp az a Kisvárda lesz az ellenfél, ahol korábban maga is dolgozott.

A pécsi születésű szakember mindig is híres volt maximalizmusáról és energikus stílusáról. Külföldön megszerzett szemlélete, modern futballfilozófiája és fegyelmezett vezetői hozzáállása miatt sokan a „német iskola” hazai képviselőjének tartják. Edzőként nemcsak taktikailag, hanem mentálisan is erősíteni szeretné a Nyíregyházát, mivel vallja, hogy a siker alapja a hit, a közösség és a munka öröme.

Bódog most új fejezetet nyit! Célja, hogy a Nyíregyháza Spartacus FC ne csak bennmaradjon az NB I-ben, hanem hosszú távon is meghatározó szereplője legyen a magyar labdarúgásnak.