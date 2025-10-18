41 perce
Megszakítaná a sormintát a Szpari, Edomwonyi célkeresztjében az MTK
Pontért, pontokért lép pályára Budapesten a Nyíregyháza. A Szpari az MTK vendége lesz.
A válogatott szünetet követően az Új Hidegkuti Nándor Stadionban rendezik a labdarúgó NB I, azaz a Fizz Liga 10. fordulójának nyitómeccsét. Az MTK Budapest vendége a Nyíregyháza Spartacus FC lesz. Kis túlzással fogalmazhatnánk úgy is, hogy kiszámíthatatlan csapatok találkoznak, habár van egy sorminta, amitől 2008 óta nem tértek el a felek: a legutóbbi nyolc bajnoki mérkőzésüket ugyanis mindig a házigazda nyerte – a Szpari utoljára 2008-ban tudott győzni az MTK otthonában.
Nehéz meccs vár a Szpari csapatára Budapesten
Az MTK jelenleg a tabella negyedik helyét foglalja el, ám legutóbb fájó, és sokak számára meglepő vereséget szenvedett el a Kazincbarcika (3–1) ellenében, míg a nyírségi együttes éppen ellenkező előjellel, de ugyancsak 3–1-es eredményt ért el a Zalaegerszeggel szemben. A Nyíregyháza ráadásul már három mérkőzés óta veretlen, s Szabó István legénysége egyértelműen arra készül, hogy a szervezett védekezésre, és a pontos átmenetekre építve elhozza a három pontot Budapestről is. A hazai egylet viszont éppen arról nevezetes, hogy egy-egy komoly fiaskó után pillanatok alatt feláll a padlóról.
Érdekesség, hogy a Szpari csatára Bright Edomwonyi eleddig tizenegy klub ellen szerzett gólt az élvonalban, az MTK viszont még nincs kipipálva. Abban sincs túl sok meglepő, hogy a nyáron Diósgyőrből elcsaklizott nigériai támadó Nyíregyházán is hozza a formáját, négy találatával egyelőre vezeti a házi góllövőlistát.
– Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy az MTK ellen még nem voltam eredményes, így épp itt az ideje, hogy ez megváltozzon – vezette fel a találkozót a Nemzeti Sport hasábjain Edomwonyi. – Nem lesz könnyű a feladatom, hiszen a Kádár, Beriasvili kettős remek védőpárost alkot, de megpróbálok eredményes lenni. Szerintem nincs annak semmilyen különleges oka, hogy az MTK ellen eddig lejátszott hat bajnokim egyikén sem lőttem gólt, egyszerűen ilyen a futball. Ennél sokkal fontosabb a csapat teljesítménye. A legutóbbi három meccsünkön, már mondjuk úgy, hogy jobban futballoztunk, szereztünk is öt pontot, így több önbizalommal várhatjuk a szombati találkozót. Szükségünk is van a sikerre, hiszen a tabellán nem ez az a pozíció, ahová vágyunk.
Labdarúgás: Fizz Liga, 10. forduló
MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, v.: Derdák (Bornemissza, Aradi), 14.00.
Várható kezdőcsapatok:
MTK: Demjén – Kovács P., Beriasvili, Kádár, Varju, Plsek, Kata, Bognár, Kerezsi, Molnár Á., Polievka. Vezetőedző: Horváth Dávid.
Nyíregyháza: Kovács D. – Benczenleitner, Katona L., Alaxai, Májer, Szankovics, Kovácsréti, Toma, Katona B., Kovács M., Edomwonyi. Vezetőedző: Szabó István.
