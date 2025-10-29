Drámaian közel került a kieséshez a Szpari

Lezárult az NB I, azaz a Fizz Liga 2025-2026-os szezonjának első harmada, és bár néhány klub még elmaradásban van mérkőzésszámban, az erőviszonyok egyre inkább kirajzolódnak. A Football Meets Data friss modellje alapján már most jól látszik, kik lehetnek a szezon nagy nyertesei és kik nézhetnek nehéz tavasz elé. A Szpari sajnos utóbbiak közé sorolandó.

Nem jött jól a Szpari számára a Kazincbarcika elleni vereség

Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC

A tabella utolsó helyére csúszott vissza a Szpari

A bajnoki címért zajló versenyben továbbra is a Ferencváros a legnagyobb favorit, s hiába botlott a gárda a Zalaegerszeg ellen, 72,6 százalékos esélyével még mindig messze a többiek előtt jár. A dobogóra pályázók között a Paks (13,6%) és az ETO FC Győr (8%) következik a sorban. A Puskás Akadémia ugyan csak döntetlent ért el az MTK ellen, de ennek ellenére kis mértékben növelni tudta az aranyérem megszerzésének valószínűségét.

A tabella alsó részén azonban ennél is nagyobb hullámzás volt megfigyelhető. A Nyíregyháza Spartacus FC számára különösen rosszul alakult a hétvége, hiszen nem elég, hogy a Szpari kikapott a Kazincbarcikától, de a rivális ZTE is győzni tudott, így a szabolcsiak kiesési valószínűsége hirtelen húsz (!) százalékkal ugrott meg. A Barcika ezzel szemben komoly lépést tett a bennmaradás felé – kilenc százalékponttal javultak a túlélési esélyeik.

A bajnoki címért vívott harcban a kimutatások alapján ugyan még kevés a meglepetés, de a tabella végén már most forr a levegő.