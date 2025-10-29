59 perce
Drámaian közel került a kieséshez a Szpari
Az NB I első harmadának lezárulta után újraosztották a lapokat, s amíg a Fradi továbbra is toronymagas bajnokesélyes, addig a tabella alján komoly átrendeződés történt. A Football Meets Data* friss statisztikái szerint egy csapat számára hirtelen sokkal sötétebb jövőkép rajzolódott ki, miközben mások új reményekkel vágnak neki a folytatásnak – de mi lesz a Szpari sorsa?
Lezárult az NB I, azaz a Fizz Liga 2025-2026-os szezonjának első harmada, és bár néhány klub még elmaradásban van mérkőzésszámban, az erőviszonyok egyre inkább kirajzolódnak. A Football Meets Data friss modellje alapján már most jól látszik, kik lehetnek a szezon nagy nyertesei és kik nézhetnek nehéz tavasz elé. A Szpari sajnos utóbbiak közé sorolandó.
A tabella utolsó helyére csúszott vissza a Szpari
A bajnoki címért zajló versenyben továbbra is a Ferencváros a legnagyobb favorit, s hiába botlott a gárda a Zalaegerszeg ellen, 72,6 százalékos esélyével még mindig messze a többiek előtt jár. A dobogóra pályázók között a Paks (13,6%) és az ETO FC Győr (8%) következik a sorban. A Puskás Akadémia ugyan csak döntetlent ért el az MTK ellen, de ennek ellenére kis mértékben növelni tudta az aranyérem megszerzésének valószínűségét.
A tabella alsó részén azonban ennél is nagyobb hullámzás volt megfigyelhető. A Nyíregyháza Spartacus FC számára különösen rosszul alakult a hétvége, hiszen nem elég, hogy a Szpari kikapott a Kazincbarcikától, de a rivális ZTE is győzni tudott, így a szabolcsiak kiesési valószínűsége hirtelen húsz (!) százalékkal ugrott meg. A Barcika ezzel szemben komoly lépést tett a bennmaradás felé – kilenc százalékponttal javultak a túlélési esélyeik.
A bajnoki címért vívott harcban a kimutatások alapján ugyan még kevés a meglepetés, de a tabella végén már most forr a levegő.
*A Football Meets Data (röviden FMD) egy olyan online platform, amely a labdarúgás világában statisztikák, valószínűségi modellek és adatvizualizációk segítségével vizsgálja a különféle bajnokságokat, tornákat és klubokat.
