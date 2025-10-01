Jelenleg is kórházban ápolják a Szpari játékosát

A Nyíregyháza Spartacus FC a honlapján tette közzé a hírt, miszerint a Szpari játékosa Katona Mátyás az Újpest elleni hétvégi mérkőzés hajrájában súlyos sérülést szenvedett. Katona a 68. percben ütközött az egyik hazai játékossal, melynek következtében nem is tudta folytatni, így a 71. percben le kellett cserélni, majd a találkozó lefújása után kórházba került. Hasi sérülést szenvedett, jelenleg is a Semmelweis Egyetemen ápolják, állapota stabil, nincs életveszélyben. Megfigyelés alatt van, további vizsgálatok várnak rá.

Megsérült a Szpari kiválósága, Katona Mátyás

Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC

A hétvégén újabb nehéz mérkőzés vár a Szpari csapatára

Mint ismert, a Szpari négygólos döntetlent játszott a Fizz Liga 8. fordulójában Újpesten. Katona Mátyás kiesése nagy érvágás, hiszen a hétvégén egy több szempontból is fontos összecsapás vár a csapatra a Zalaegerszeg ellenében.