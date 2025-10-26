Sokkoló kiállítás, kiábrándító végeredmény - szenvedélyes szurkolással. Ott voltál te is? (fotókkal)

Szomorú véget ért az újonc Kazincbarcika nyíregyházi vendégjátéka a Szpari szemszögéből. Alaposan átírta a forgatókönyvet Varga Kevin korai kiállítása, közel 80 percig játszottak emberhátrányban a házigazdák. A második félidő elején Könyves Norbert gólja a borsodiak felé billentette a mérleg nyelvét, az eredmény már nem változott.

Szpari: a szrukolók ismét kitettek magukért Fotó: Bozsó Katalin

Szpari: elfogyott a drukkerek türelme

Elkeserítő látványt nyújt a tabella. A Nyíregyháza Spartacus kiesőhelyen szerénykedik. Javításra Kisvárdán lesz lehetőség legközelebb - a vendégszektorba már elfogytak a jegyek. A szurkolók türelme elfogyott, ígérgetések és magyarázkodások helyett végre a pontokat kellene gyűjtögetni...