Sokkoló kiállítás, kiábrándító végeredmény - szenvedélyes szurkolással. Ott voltál te is? (fotókkal)

8 órája
Kínos kudarc hazai pályán. A Nyíregyháza Spartacus hazai környezetben kapott ki az újonc Kazincbarcikától.
Szomorú véget ért az újonc Kazincbarcika nyíregyházi vendégjátéka a Szpari szemszögéből. Alaposan átírta a forgatókönyvet Varga Kevin korai kiállítása, közel 80 percig játszottak emberhátrányban a házigazdák. A második félidő elején Könyves Norbert gólja a borsodiak felé billentette a mérleg nyelvét, az eredmény már nem változott.
Szpari: elfogyott a drukkerek türelme
Elkeserítő látványt nyújt a tabella. A Nyíregyháza Spartacus kiesőhelyen szerénykedik. Javításra Kisvárdán lesz lehetőség legközelebb - a vendégszektorba már elfogytak a jegyek. A szurkolók türelme elfogyott, ígérgetések és magyarázkodások helyett végre a pontokat kellene gyűjtögetni...
Szurkolói galéria: Spartacus FC - KazincbarcikaFotók: Bozsó Katalin
